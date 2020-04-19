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戴手套不能有效阻隔病毒？德國醫生揭露「一次性手套」迷思

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▲▼手套,口罩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一次性手套給人「安全感」，似乎戴上後就能阻隔外界病菌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

疫情目前帶走全球154,215人生命，共有2,243,710人確診，各國不僅口罩被搶購一空，連手套也大缺貨。甚至在南韓的國會大選，要戴口罩加上「戴手套」才能進入投票所，然而有德國醫生指出，如果「一次性手套」用得不好，很可能會增加感染的風險。

根據《德國之聲》報導，許多人為了預防感染而戴上一次性手套，然而病毒由眼睛、鼻子和嘴巴進入體內，也就是說，如果戴了手套還「摸來摸去」，把病毒沾到臉上，那麼「有戴等於沒戴」。

在醫院和診所裡使用的「一次性手套」是為了避免「血液或體液」感染，只在「短時間」內防止細菌病毒汙染。然而一次性手套使用的是「透氣性材料」，戴越久病原體越容易穿透，因此使用後也要「仔細洗手和消毒」。

▼ 南韓國會大選投票時也規定要戴一次性手套。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南韓國會大選提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

另外，這種一次性手套給人一種「安全感」，好像戴上了就能阻隔外界的髒汙，所以出門都要戴上手套。然而一開始人們會記得不要碰觸自己的臉，但時間久了通常會忘記。

最重要的一點，一次性手套的材質容易悶住手汗，形成溫暖潮濕的環境，讓細菌聚集繁殖。德國肺臟與內科醫生馬修斯（Jens Mathews）在接受採訪時就表示，「手套是新冠肺炎的繁殖器，不僅不能提供保護，反而會在短時間內製造更多細菌。」

此外，「脫手套」的方法也是關鍵，才能避免手套上的細菌、病毒沾黏到手或衣袖上。如果戴手套前沒有好好洗手，容易讓細菌加倍孳生，如果戴手套後沒有注重清潔，那麼如果碰到眼睛鼻子還是會有感染的風險。

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