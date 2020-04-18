台南楠西梅嶺螢火蟲季開跑　玉井警加強取締交通違規

▲台南楠西梅嶺螢火蟲季開跑，玉井分局投入大批警力，加強取締交通違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南楠西梅嶺螢火蟲季自18日開跑，為期3週的週六日在梅嶺伍龍步道實施人潮管制，進入玉井楠西地區的車輛明顯增多，玉井分局加強取締交通違規。

玉井分局長楊青垂表示，台3、台20及台84線等主要幹道為大型重機車出遊熱門路線，洽逢螢火蟲季到來，往來人車明顯增加，故擇定螢火蟲季開跑當日，協請交通警察大隊、台南市環保局以及麻豆監理站等單位配合，在台3線369公里( 鹿田派出所前)實施聯合稽查，取締大型重機車違反號誌、改裝、噪音等違規行為。本次勤務共攔查機車70部、舉發交通違規10件、噪音檢測7部、不合格4件。

除針對大型重機車違反號誌、改裝及噪音等違規外，台南市交通警察大隊共派出1輛巡邏車及8部重型機車支援，並在台3線玉井地區攔查未懸掛號牌自小客車1部，將人車帶返聯合稽查地點詳加盤查，經過檢測對其舉發噪音不合格及未懸掛號牌等違規項目。

玉井分局長楊青垂呼籲未來將持續配合環保局及麻豆監理站等單位強力執法，加強取締落實執行，以期有效嚇阻違規行為發生，讓駕駛人心生警惕，避免違規改裝噪音擾民。

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