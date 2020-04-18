台南工地福利社聚賭玩撲克！　「我摻一腳」遭拒…他開槍打傷人

記者林悅／台南報導

台南市安南區新宅路１處建案工地於4月15日下午發生槍擊案，工地福利站陳姓老闆遭人開槍射穿左大腿，經送醫倖免於難，台南市警三分局案發後查出係黃姓男子不滿被害人不讓他加入賭局而開槍，即循線北上基隆，在台南市刑大及基隆市警方協助下，將黃嫌緝捕到案。

▲台南市警三分局遠征基隆緝獲涉嫌槍擊案的黃姓男子，起獲作案手槍及子彈等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局指出，4月15日下午1 時許，在台南市安南區新宅路建案工地傳出槍響，因工地福利站38歲陳姓老闆，拒絕57歲黃姓兇嫌等3人加入工人中午小憩時的撲克牌牌局，黃嫌憤而持槍向陳男射擊1槍，陳男左大腿中彈負傷自行就醫，無生命危險，黃嫌等3人見狀駕車逃離現場。

市警三分局獲報後，立即調派警力至現場調查蒐證，成立專案小組積極追緝，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。警方分析現場蒐證紀錄、監視器畫面及相關證人證詞釐清案情，發現黃姓主嫌於15日下午即已搭乘高鐵逃離，至基隆市中正區朋友公寓住處藏匿。

警方掌握兇嫌行蹤後，即驅車北上基隆追緝，在台南市刑警大隊及基隆市警二分局、基隆市警察局刑警大隊、鐵路警察局刑警隊，全力支援及跨轄區的通力合作下，掌握先機布下嚴密警網，在案發2天終在嫌犯藏匿處所，查獲開槍黃姓主嫌到案。警方另帶黃嫌至友人住處起獲手槍1把、子彈11顆、彈匣3個等證物，全案以違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

市警三分局表示，轄區發生槍擊案後2 天內即掌握歹徒身分及行蹤，並了解其人際關係，迅速將黃嫌逮捕到案，實屬不易，同時並向歹徒嚴正宣示，勿挑戰警方偵查能力，即使逃亡終究逃不出法網。

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