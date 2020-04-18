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「多燒死幾個！」40人佛堂縱火釀7死　台南主嫌竟要求做精神鑑定

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火警現場有6人喪命，還有1名傷者送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

▲火警現場有6人喪命，還有1名傷者送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台南玉井去年12月14日發生一件嚴重火警，21歲嫌犯曾文彥在真理前輩堂縱火，導致7死2傷慘劇，事後還嗆：「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個！」檢方求處死刑，但曾文彥卻在法庭上表示要做精神鑑定，還堅持要在自己指定的醫院進行。

縱火曾男當時蹲坐在火警現場。（圖／翻攝畫面）

▲縱火曾男當時蹲坐在火警現場。（圖／翻攝畫面）

曾文彥在去年12月13日帶著10公升汽油，趁著佛堂內聚集約40人時潑油縱火，並冷血的在一旁「觀賞」這場恐怖悲劇，被補後還強調自己有緘默權，連一旁採訪的媒體都遭嗆。據《三立新聞網》報導，曾文彥父親是醫生、母親擔任教職，家境可說是相當富裕，但他卻行為偏差，有多項前科，最後連父母都只給他生活費，不再與他往來。

火勢撲滅後現場一片焦黑。（圖／翻攝畫面）

▲火勢撲滅後現場一片焦黑。（圖／翻攝畫面）

檢方認定曾文彥惡性重大，建議求處死刑；此案昨（17日）在台南地方法院首度開庭，曾文彥表示自己曾在嘉南療養院、奇美醫院柳營分院有就診記錄，當庭要求：「我想做精神鑑定。」而且他還有條有理的表示，為了避免將來判刑卻因調閱卷證不齊全而遭駁回，希望手續要完整，並堅持在成大醫院等醫療院所進行鑑定。

火災現場火勢相當猛烈。 （圖／翻攝畫面）

▲火災現場火勢相當猛烈。 （圖／翻攝畫面）

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