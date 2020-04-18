台南玉田里、溪東里里長補選民眾投票踴躍　黃偉哲：全力防疫兼顧民主

▲台南市玉井區玉田里及安南區溪東里里長補選，市長黃偉哲與選舉委員會主委方進呈，一同至海佃國小投票所巡視投票情形與防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區玉田里及安南區溪東里里長補選，18日上午8時到下午4時舉行投票，台南市長黃偉哲與選舉委員會主委方進呈，上午一同至海佃國小投票所巡視投票情形與防疫工作，並為工作人員加油打氣，也向民眾配合防疫表達感謝。

黃偉哲市長表示，這次補選在防疫期間，選委會與市府均相當重視防疫工作，呼籲民眾投票是要投，但是也要配合注意進入投票所社交距離，以及口罩的配戴。

黃偉哲市長也指出，這次看到民眾積極參與補選投票，謝謝這些里民的參與，是很值得開心的民主現象。希望從基層開始，一直到議員、立委、縣市長、總統等選舉風氣能變好，良性的選舉文化才能真正的呈現與實現民意。

台南市選舉委員會表示，投票前及開票結束後，投開票所都會進行環境消毒，投開票時保持空氣流通；事前也宣導選舉人進入投票或參觀開票時應配戴口罩，並請與他人保持投票所內保持1.5公尺以上，投票所外保持1公尺以上距離；如為居家隔離者、居家檢疫者，依傳染病防治法規定，不得進入投票所投票及參觀開票。

投開票所增派管理員維持排隊距離與防疫動線，圈選工具也會定時消毒，若選民有發燒症狀，必須登記姓名等資料，並引導到防疫圈票處投票，其接觸過的物品立即消毒，衛生局也協助設置簡易檢疫站及提供充足防疫物資，讓選舉人放心投票。

今日除黃偉哲市長、方進呈主委到場巡視，市議會王錦德議員也到場關心投票所情形，為辛苦的選務人員加油打氣。

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