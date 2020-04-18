防疫成功人龍退散？ 台南部分藥局防疫口罩竟滯銷！

▲國內新冠肺炎疫情連續2天新增確診人數為0，可以使民眾不再恐慌，部分健保藥局的防疫口罩開始有滯銷現象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內18日新增境外移入確診人數3例，但一週內3度掛0，且連續2天新增確診人數為0，讓民眾不再那麼恐慌？最明顯的指標就是藥局防疫口罩銷售量，從到處大排長龍、一片難求的景象，變成現在部分健保藥局防疫口罩開始滯銷，有藥師戲稱現在可能要拿大聲公到店門口喊：「購買防疫口罩免排隊、隨到隨買喔！」

台灣的防疫超前部署，不只成為全世界公認的模範生，也確實有效讓台灣的新冠肺炎疫情及時控制，甚至停歇，加上口罩實名制2.0網路預購助陣，這幾天到藥局購買口罩變得相當方便，只要是在藥局公布的販賣時間內，幾乎都可以買得到口罩。

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▲台南市有些週日有營業的健保藥局因還有口罩餘額，有藥師表示週日還是會繼續提供民眾來藥局購買口罩的服務。

台南市藥師公會理事長吳振名說，4月14日首見確診增加人數為0時，隔日到藥局購買口罩的人數就有稍微減緩的現象，4月16日、17日連續2天，確診新增人數又是0時，到藥局購買口罩的人數更是明顯的遞減，17甚至有些中午才開賣口罩的藥局，到晚上打烊時還沒賣完當日口罩的份數，可見新增確診人數的多寡，的確會影響到民眾購買口罩的意願。18日早上，甚至有些一早開門營業就開始賣防疫口罩的藥局，門口就沒有看到有民眾在排隊等候買口罩的現象，排隊人數和確診人數一樣掛0，不過，今天下午再發布有3例新增確診病例，藥局口罩的銷售速度如何變化？需再觀察。

吳振名也表示，雖然中央疫情指揮中心已宣布自4月19日起，藥局和衛生所每週日可以不用賣口罩，但過去的經驗，週日反而是民眾購買口罩人數最多的時候，因此台南市有些週日有營業的健保藥局，因這2天口罩銷售量不佳、還有餘額，有藥師表示還是會繼續提供民眾方便，讓民眾到藥局來還是可以買得到口罩。另外，週日因為可以選擇不用賣口罩，有些藥師表示剛好可以趁這樣的時間空檔來作慢性病連續處方箋藥的訂藥、調劑準備，以讓領藥病患可以準時在領藥日期區間內拿到藥來照顧好自己的健康。

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