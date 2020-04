她殺兒卻唬爛失蹤「卻在車內找到半腐男童屍」　祖母還挺女兒：她很愛小孩！

▲警方在車上找到半腐爛的男童屍體。(圖/示意圖/pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

美國威斯康辛州日前傳出一起家庭悲劇。一名26歲的母親因為被發現對於孩子失蹤前後說法不一,經過詳細盤問與搜查之後,竟發現該名母親的車內藏有一名年約5歲且眼睛失明的男童半腐屍,目前正在詳細調查女子殺害兒子的動機。而女子的母親、也就是男童的祖母表示,「不相信女兒會殺害小孩,因為她是非常愛孩子的人。」

根據英國《太陽報》報導,26歲的侯塞因(Sagal Hussein)上月30日遭到逮捕,其原因是她的5歲兒子失蹤,而她在與警方製作筆錄時說詞反覆,且拒絕跟著警方尋找兒子,僅說「兒子被親生父親帶走了」。警方在尋找5歲的小男孩馬爾克斯(Josias Marquez)遲遲都沒有蛛絲馬跡可循,甚至侯塞因與馬爾克斯的父親也早已沒有來往。

直到警方二度想找侯塞因時,來到住處卻發現只剩下另外兩名孩子,孩子表示,母親在半夜就離開家裡,不知道她去哪裡。警方沿著監視器跟車牌尋找,隔天竟在尋獲的車內找到一具男童屍體,經過勘驗確定就是失蹤的馬爾克斯,且屍體已經呈現半腐爛的狀態。

侯塞因的母親表示,不太相信女兒會殺害親生小孩,但也不知道為什麼女兒不願意跟警方合作。侯塞因遭到逮捕後,被以偽造罪、照顧兒童疏忽罪先起訴,而馬爾克斯死亡的責任則需要等到屍檢結果出爐後再提出;而剩下的孩子已經被社福機構帶回照顧。

THE corpse of a5 yrs old blind boy, named Josias Marquez, has been found in his mother's car months after he disappeared and she claimed he had gone to live with his father.

I sure as hell hopes she gets the same treatment as she gave her son!https://t.co/aJAmCHG01f