她親眼目睹「確診病逝老母下葬」　突大口喘息跪地…同天斷魂棺材旁！

▲勞菈無法接受母親染新冠肺炎死亡，竟在喪禮上也突然倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在英國造成將近8000人死亡，由於病逝者遺體仍帶有感染可能，因此在往生之後，院方通知家屬在一定的時間內前往，並且協助下葬或火化。一名32歲女子因為無法承受63歲的母親染上新冠肺炎，不久後病逝，在母親入土當天突然大吼「我不能呼吸了！」並且大口喘氣，最後竟當場身亡。

根據英國《太陽報》報導，32歲的勞菈（Laura Richards）在得知63歲母親墨菲（Julie Murphy）感染新冠肺炎時，感到相當難過，未料才過了幾天因為墨菲有慢性病史加上阿茲海默症，在上月15日病逝。勞菈在跟其他兄弟姊妹參加母親的喪禮前，難過得無法控制自己的情緒。

勞菈的姊姊表示，妹妹在看到母親的棺木下葬時，突然大吼著「我不能呼吸、不能呼吸了」，這時所有人都試圖想要幫助她將情緒冷靜下來，並且給她套上外套，但勞菈卻因為情緒激動開始無法呼吸，就連一旁的牧師也停下來幫忙，眾人才驚覺勞菈可能是心臟病發作。

勞菈的姊姊賽迪表示，「妳無法相信在母親的喪禮上，我又失去了妹妹，就像是恐怖電影一樣，她只有32歲，卻無法承受這樣的打擊，在媽媽的棺木入土時，場面變得不受控制。」據悉，勞菈疑似因為久久無法釋懷母親離世，在墨菲過世幾天後曾發文「媽媽，我愛你」，親友也都有送上關心問候。

一旁有目擊者表示，當時勞菈大喊後就倒地，瞬間就沒有動靜了。勞菈在送往醫院不久後就被宣布死亡，警方表示「針對勞菈的死因沒有其他疑慮，將不會進一步調查。」