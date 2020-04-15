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小六弟驚使脫殼術！完整還原「褲管塞襪子」上學狀態　千人笑瘋：蛻皮了啦

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO被兒子的「金蟬脫殼術」搞得哭笑不得。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種調皮的小孩，往往讓爸媽不知道該哭該笑。一位媽媽在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見她拍下兒子穿著褲子和襪子的「一雙腿」，但到底為什麼要抱怨呢？再仔細一看，才發現褲子裡根本沒有腿，只是小男生「金蟬脫殼」後的成果。原PO忍不住直呼，「回家脫掉制服褲可以脫成這樣，我也是服了你！」

這位媽媽文中表示，「我要抱怨我家的小六兒子」，接著貼了一個無奈臉的表情符號，「回家脫掉制服褲可以脫成這樣我也是服了你！是有多懶？是有多懶？襪子再脫一次會怎樣！？腳指會斷掉是嗎？」只見小六弟在脫制服的時候，竟然連褲帶襪的整件脫，褲管還紮在襪子裡的樣子，完整呈現他穿著的樣子。

請繼續往下閱讀...

就有人認為「我覺得那是脫掉之後再特地套上去的啦！」原PO馬上掛保證「沒有，真的長這樣～我親手提起來，還怕襪子掉下來，輕手輕腳擺好姿勢放床上拍照的……」還有人猜「我懂，這孩子一定趕著要去玩什麼，哈哈！」原PO就解答「可惡～妳居然懂！ 就是手機！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這脫法也太厲害了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，一片網友都被逗笑，「這是蛇蛻皮，別以為我不知道」、「這不是每個都可以這樣脫衣服的耶！要有專業跟技術」、「放心長大就沒這特異功能了」、「一次脫完，有效率、省時間的孩子」、「這是他苦練已久的金蟬脫殼！媽媽妳不懂啦」、「他是昆蟲，脫殼惹」、「反正洗衣機會幫他們分開」、「這是男人的浪漫。」

留言中還有各種苦主爸媽現身，「我、完、全、懂！而且內褲還在褲子裡」、「別醬啦，我兒子還會連內褲一起脫，內褲，外褲，襪子，三合一」、「正常，夏季就是地上兩圈短褲」、「我兒的褲子跟內褲永遠都黏在一起的」、「我最討厭的是女兒長襪捲成圈圈」、「我最討厭的是洗衣籃裡的內褲都是捲的……褲管也一正一反」、「我兒子也是，懶到一個極致，金蟬脫殼術已大成。每天放學，到處都是他的殼。」

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