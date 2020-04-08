現代爸爸大多女兒控！他納悶「親戚也想生女兒」…網曝現實面：生兒子太虧

▲但女兒長得太可愛爸爸也會很擔心。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

現代社會注重性別平等，很多爸媽不再有老一輩的重男輕女觀念，甚至很多爸爸都認為，生女兒反而比較好。一名網友表示，他最近問了好幾位男性友人，每個人都說想生女兒，「最好不要鵝子」，讓他很納悶，為何現代父親反而比較期待生女孩？

這則貼文在PTT曝光後引發討論度，令一名網友也PO文表示，實際詢問幾位親戚，得到的回答也是「生女兒好」，「撇除掉對女兒有色色想法的以外，這比例還真的頗高的」，是什麼原因讓越來越多年輕爸爸想生女兒？

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▲不少人擔心，兒子長大娶老婆很花錢。（圖／翻攝自PTT）



男網友表示，期待生女兒很大原因是女生普遍較貼心，就算長大嫁人了也會記得關心家人，「女兒家庭氣氛好，兒子只會吵鬧煩死了」、「有些女兒夠顧家貼心，收到的禮都會搬回家送家人」、「女生貼心啊，就算結婚也常常回家撒嬌」、「我女額超可愛，超會撒嬌的阿，嘻嘻」、「生女兒可以多得到一個兒子，生兒子會少一個兒子。」

很多人也考量到經濟層面，以目前社會趨勢來看，兒子長大要結婚，爸媽還得出錢幫他辦婚禮，或是買房、買車給他，反而很花家裡的錢，「生兒子，你賺的都要給媳婦 ；生女兒，你女婿賺的都你的」、「自己男的就知道了啊，娶老婆花多少」、「生兒子大多要想辦法準備房子車子」、「現在生兒子就是虧啦，時代不同了。」