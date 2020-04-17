全職新手媽太焦慮！「一起身就流鼻血」身心崩潰邊緣…過來人曝克服關鍵

▲媽媽健康才有辦法照顧小孩。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多媽媽生完孩子會請育嬰假在家，甚至辭掉工作當起全職媽媽。台中一名女網友表示，寶寶剛出生近8個月，她目前專心在家照顧小孩，但她本身就是容易焦慮的個性，「生完到現在，有睡著的日子屈指可數」，身體狀況不堪負荷，甚至出現流鼻血、心悸症狀，「我感覺生命快燃燒到盡頭了QQ」。

這位媽媽在PTT表示，還沒生產前就容易失眠，現在寶寶出生了，每天都處在焦慮中，即使孩子可以安穩地睡過夜，她還是不敢放心闔上眼，「今天會發這篇文是因為，我晚上躺了六個小時都沒睡著，一起身就流鼻血了」，感覺自己每天都精神渙散，身體、心理狀態極差。

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▲ 並非每個人都適合當全職媽媽。（示意圖／記者季相儒攝）



婆婆見到她身心處於崩潰邊緣，願意幫忙照顧孩子一段時間，但她擔心，「如果把7個月大將近8個月的寶寶，暫時給婆婆帶上山一個禮拜，寶寶會不會分離焦慮，而對他產生不好的影響？」原PO也解釋，先生平常回家就會接手帶小孩，各方面都很替她著想，是一個貼心的神隊友，「我的焦慮來自於『帶孩子』這件事，每天早上從8點到晚上7:30的這段時間，我幾乎沒有可以休息、完整的時間」，加上她容易緊張又沒自信的個性，很怕自己無法勝任媽媽的角色，想回去上班恢復正常作息，但又放心不下孩子。

許多有類似困擾的媽媽回應，「全職媽媽近5年，我覺得有個朋友聊聊或帶孩子出去，買喜歡吃的或用的會比較開心」、「我寶寶曾經在10個月給婆婆照顧2個月過，適應良好沒啥問題」、「我也是焦慮症媽媽，孕中末期到現在沒有連續睡超過兩個小時，一定會一直醒來或是因為小孩哭醒來，我發現去做spa會比較舒緩，按完請人家不要吵你讓你熟睡一下」、「你可以把早上照顧小孩壓力交給鐘點保母，等到身心準備好了再接手，這樣才不會有滿滿的無力感。」

一名成功克服焦慮的媽媽表示，最重要的還是在於心態，「不是把目光放在孩子身上，那容易無止盡擔心孩子的狀況和變化，而是想著『我要和我的寶寶一起好好吃、好好睡、好好生活』，妳和孩子都要過得好，不見得要做很多事，就單純是一起過得好。」