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吃炸薯條容易憂鬱！網崩潰「明明吃完心情好」...醫曝邪惡真相

▲▼ 薯條。（圖／CFP）

▲國外研究發現，吃炸物尤其是薯條，容易增加憂鬱症和焦慮症的風險。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

吃炸物不只帶來肥胖還讓人心情變差？胸腔暨重症科醫師黃軒引用研究指出，經常吃炸薯條的人焦慮症風險增加12%，憂鬱症風險增加7%，若是和吃炸雞相比，憂鬱症風險仍高出了2%，原因可能是化學物質與大腦發炎反應後，容易產生焦慮症和憂鬱行為，形成惡性循環。

黃軒在臉書表示，研究人員發現，與不吃油炸食品的人相比，經常吃的人會增加焦慮症和憂鬱症風險，特別是吃炸薯條，「焦慮症風險增加了12%，憂鬱症風險增加了7%，吃炸薯條如果和吃炸雞相比，其憂鬱症風險也高出了2%」。

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黃軒指出，研究人員認為炸薯條這類高油炸食物，與焦慮症和憂鬱症風險呈正相關，「即攝入量越高，患上焦慮症和憂鬱症的風險就越高」，原因可能出自化學物質丙烯酰胺（Acrylamide），「當食品在非常高的溫度下烹調時，就會產生這種化學物質，與大腦發炎反應，容易會影響到焦慮症和憂鬱行為。」

黃軒也針對丙烯酰胺補充說明，「主要為胺基酸與糖類加熱至120度C以上時，產生之化學物質」，是一種神經毒素，能在大腦任何區域引起氧化和發炎反應，「導致中樞和周圍神經系統發生神經變性和神經傳遞的損傷」，因此容易焦慮和憂鬱的人，更要減少攝取高油炸食物。

雞,炸雞。（圖／達志／示意圖）

▲長期承受壓力、交感神經受到刺激，會容易想吃炸物來減壓。（圖／達志／示意圖）

而為何人喜歡靠吃炸物來紓壓？黃軒則解釋，當人類身體長期承受慢性壓力，「交感神經受到刺激，就會釋放『神經胜肽Y』」，這時候也就會特別想吃炸物，如果又缺乏運動，就會囤積脂肪，導致變胖，若是長期在壓力下，荷爾蒙「飢餓素」（ghrelin）增加，瘦體素（leptin）減少，更容易有餓的感覺，「尤其是對高脂、高熱的食物慾會不知覺會有很大的強烈需求！」

有網友看完表示疑惑「我有問題，很多人吃完薯條後心情會比較好耶」。對此黃軒醫師指出，荷爾蒙讓人想吃炸物解壓，但吃下去後又會促進腦部發炎反應，回到「不高興」的狀態，形成惡性循環，因此他建議，下次想吃炸薯條前，不妨先嘗試做這些事。「多想想這些問題（易肥胖，易憂鬱，易焦慮…你愈吃愈「惡性循環」）、多嘗試聽音樂、做手工藝、看電影、慢跑、騎單車、做瑜珈等簡單休閒活動，或是跟好友聊聊天，吐吐悶氣，不介意也可一邊喝白開水，一邊上我的粉絲專頁留言呀！」

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