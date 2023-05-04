全台第一！　桃園產後憂鬱心理諮商5／10上路

▲衛生局長劉宜廉表示，桃園產後憂鬱心理諮商10日上路。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為照顧產後婦女心理健康，桃園市政府編列約2,000萬經費，於5月10日起推動「產後憂鬱心理諮商」服務，將與合約婦產科診所及可提供心理諮商之機構合作，並以本人或配偶設籍桃園之產後6個月內婦女為對象，提供產後憂鬱評估、心理諮商及中醫產後憂鬱診療調理等三大服務。

市府衛生局長劉宜廉3日於市政會議，提出上述專題報告表示，「產後憂鬱心理諮商計畫」預估推動經費為2,000萬元，將補助「產後憂鬱評估」問卷評估（100元/份，預計服務9,000人）、心理諮商費用（個別諮商費用2,000元/人、伴侶諮商費用4,000元/人，每人上限8,000元，預計服務3,000人）及中醫診療調理（1,200元/次，每人上限4,800元，預計服務500人）等，將於今年5月10日上路，這項全國首創的產後心理諮商計畫，盼能送給媽媽們最好的母親節禮物。

劉局長說明，「產後憂鬱傾向」通常出現於產後6週內，其好發因子包括心理、生產、生理、社會、生活方式及家庭等因素，需透過心理支持方能改善。我國每2.5人中即有1人孕期時有憂鬱傾向，產後憂鬱症盛行率約為10%至20%，代表桃園每年約有2,000人患有產後憂鬱症，且產後憂鬱不只影響婦女，也會影響整個家庭的狀況。

劉局長提到，推動「產後憂鬱心理諮商計畫」為桃園「婦幼6善好」政策重要的一環。本政策將針對本人或其配偶設籍於本市之產後6個月內婦女，提供產後憂鬱評估、心理諮商及中醫診療調理等三大服務。

在「產後憂鬱評估」階段，衛生局結合16家婦產科合約院所，針對產後6個月內之婦女進行「愛丁堡產後憂鬱量表」線上施測，並針對量表達13分者，由衛生局個案管理師主動轉介與關懷，提供定期電訪、醫療及育兒資源媒合等服務；「心理諮商」則與16家婦產科合約醫療機構、21家治療與諮商所及2家社區心理衛生中心合作，提供個別諮商、伴侶諮商及視訊諮商等服務。在「中醫診療調理」的部分，則攜手33家中醫合約院所，提供產婦診療、藥膳調理、按摩或運動教學等服務。