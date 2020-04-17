11例無症狀患者「6人是護士」　超強傳染鏈曝！源頭竟是87歲老翁

▲黑龍江新冠肺炎疫情再起。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江新冠肺炎疫情再起，哈爾濱市近期就出現多起本土案例。根據官方通報，87歲的陳姓老翁因腦中風入院，先後在2間醫院接受治療，引爆多人感染！在15日新增的11例本土無症狀感染者中有6例是護士，其中3人與陳某在醫院治療期間的交叉感染有關，一條傳染鏈條隨之展開。

87歲的陳姓老翁因腦中風2日由兒子送往哈爾濱市二院就診，隨後住院治療，6日上午出現發熱症狀，由救護車轉送至哈醫大一院呼吸內科就診並住院，9日轉至哈醫大一院發熱門診隔離病房，經檢測結果陽性，10日被確診感染新冠肺炎。

▲87歲老翁造成多人感染。（示意圖，非本文當事人／武漢中心醫院）

《封面新聞》指出，在15日新增的4例本土病例，有3例與陳男有關，其中1例為陳男女兒，2例與其在醫院治療期間交叉感染有關，此外，在新增的11例本土無症狀感染者中，有6例為護士，其中3人竟也在陳男的傳染鏈條上！至此，除陳男家人外，與其同一病區病友和陪護者或存在交叉感染，確診病例增至14例，無症狀感染者增至6例。

具體來看，26歲的潘姓醫護是陳男住院病區的護士、30歲的陸姓女護士在陳男所待的住院科室工作、27歲的劉姓男護士曾與陳男有過接觸，3人均在15日被診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

如今哈爾濱市成為大陸疫情的「新爆發地」，當地防疫主要負責人15日遭約談。黑龍江省省委副書記王文濤怒批，哈爾濱市指揮部對疫情防控重要性及嚴峻形勢認識不足，沒有切實履行好屬地責任、主體責任、主管責任，存在麻痹思想、厭戰情緒和僥倖心理，充分暴露管控措施不落實，「內防反彈」工作不力，還存在明顯漏洞和問題。

對此，哈爾濱市長、市應對新冠肺炎疫情工作指揮部總指揮孫喆表態，將全力查找防控薄弱環節，建立問題清單和整改台帳，專班推進落實，盡最大可能切斷傳播路徑，堅決遏制疫情蔓延擴散。