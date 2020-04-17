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黃暐瀚預言「口罩外交」結局　網路大戰恐使台灣惡名昭彰！

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▲▼施景中臉書談論德國事件。（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

在收到台灣捐贈100萬片口罩後，德國政府發言人只說「感謝其他國家幫助」，完全未提到台灣。（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，台灣決定捐贈數百萬片口罩給世界各地，但先是遇到新加坡總理夫人何晶在臉書上「Errrr...」回應，再到德國的閉口不談。對此，資深媒體人黃暐瀚預言「口罩外交」結局，認為台灣種種操作到最後恐適得其反，出現反效果。

▲▼德國在台協會被洗版。（圖／翻攝自臉書）

德國在台協會被洗版。（圖／翻攝自臉書）

針對捐贈口罩引發的風波，黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》中指出，他並非反對政府政策，但近期不少台灣網友得知新加坡與德國反應後，紛紛出征對方的臉書、推特，引起了網路大戰，「這實在不是一個好現象，這樣下去台灣恐會變得惡名昭彰。」

黃暐瀚隨後以生日蛋糕為例，稱他送別人蛋糕時，上面只會寫祝福某某某，不會寫上是誰送的，但台灣送出的口罩全寫著「TaiwanCanHelp」，強調是台灣送的，種種操作到最後恐適得其反，出現反效果。

黃暐瀚日前在也臉書上評論台星網友大戰一事。他認為，罵人要有罵人的尺度，要罵的有理，不需要粗話一堆，「大家都是愛台灣，這點毋庸置疑，不管用的方式一不一樣，出發點都是愛，但千萬別讓愛變成阻礙」，希望能找回淳樸的台灣。

▼黃暐瀚認為網路大戰恐怕會使台灣變得惡名昭彰。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

▲▼黃暐瀚。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

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