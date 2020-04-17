刺激解封後經濟！　武漢投放「21億消費券」19日開搶

▲武漢4月8日解除封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

自4月8日解除封城後，湖北武漢市政府19日起至7月13日，將陸續向當地市民投放5億元（人民幣，下同，約新台幣21億元）的「武漢消費券」，主要採取搶券和定向模式進行投放，包含餐飲消費券、商場消費券、超市(便利店)消費券和文體旅遊消費券。

▲武漢消費券 。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，為活躍消費市場、支持復工複產，武漢將陸續投放5億元的消費券，總體投放則分兩期執行，第一期活動從4月19日至5月31日，首次搶券活動將於4月19日中午12:00進行，4月20日正式使用，有效期至4月29日；從第2周開始，搶券活動固定在每週四中午12:00，即時生效，有效期7天，6月1日至7月31日將投放第二期，具體投放時間另行公佈。

面向低保、特困和建檔立卡貧困人口設置約1800萬元的專用消費券，實行定向發放。其間，3家企業共匹配總價值約18億元的平臺、機構和商戶消費券參與活動(活動規則由各平臺制定和公佈)。

消息傳出後引起網友熱議，不少人大呼「好羨慕」，並替武漢加油，但也有人指出，搶券的模式對老人不友好，「老人們怎麼搶，你告訴我?」、「直接發多好，搶券好累，再說年紀大的、無智能手機的咋辦？」、「定投還好，搶券就pass掉了一大部分人」。