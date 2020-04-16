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緊急電話「等一小才通」！　 3歲孩一旁等不及…「心臟驟停」走了

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▲▼ 英國疫情,英國新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國醫療系統面臨崩潰。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

英國倫敦一名媽媽先前發現家中3歲小孩不舒服，除了頭痛之外還出現嘔吐的情況，並且已經持續7周的時間，儘管曾接受家庭醫生的診斷，但症狀仍然沒有減緩，緊急之下只能好撥打111醫療協助專線，試圖找到醫生幫忙，沒想到在線上一等就是一個小時之久，而小孩更是出現心臟驟停的症狀，送醫後仍然不治身亡。

根據外媒報導，北泰晤士小兒科網頁（North Thames Paediatric Network）所發布的文章Evening Standard中提到這起悲劇，由於新冠病毒在英國疫情持續延燒，使得大眾醫療服務的速度減緩，造成救護車不敷使用，更因此延誤了許多人的黃金救援時間。

文章中提到，該名打電話到緊急服務專線的媽媽有一名年紀3歲的小孩，據描述小孩已經出現頭痛跟嘔吐的情況長達7周的時間，期間也曾給家庭醫生看病過，而在她撥通了111電話之後，在線上等了超過60分鐘的時間，只為了尋求醫生緊急服務，但小孩卻已經受不了病痛折磨而出現心臟驟停的情況，最後不幸死亡。

報導中指出，文章內除了提及這起案件之外，更強調了在新冠病毒流行期間，倫敦一共發生了14起類似的事件，因為緊急電話和救護車超出負荷量，導致病患延誤治療，其中還包含了父母因為害怕小孩到醫院被新冠病毒感染，所造成的延遲送醫。

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