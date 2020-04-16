降租金救企業！壽險業2周紓困42家房客　服務、觀光、航空業占最多

▲根據統計，截至4月14日，4家壽險公司採行降租措施，一共辦理42件。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，保險業降租救企業，金管會保險局今（16）日表示，截至4月14日，共有4家壽險公司採用降租或其他協助措施，累計辦理47件，其中服務業、觀光業占大多數。

為減緩國內企業受疫情的衝擊，壽險公司透過壽險公會向金管會提議，鬆綁不動產投資最低報酬率的門檻，以利調降租金協助企業度過難關。金管會4月2日宣布放寬保險業投資不動產收益率規定，可視個案情況，分別與承租戶協商降低租金、緩繳租金等措施，以減輕受疫情影響的企業負擔，並採取事後報核的方式辦理。

根據保險局統計，到4月14日為止，4家壽險公司採用降租措施，共辦理42件，其中觀光業17件、服務業18件、航空與文化相關產業各3件及製造業1件。

統計也指出，另有3家採行降租以外的協助措施，也就是租金緩繳的方式，共辦理5件，其中服務業2件、觀光與文化相關產業及其他產業各1件。

金管會保險局官員表示，3家採行租金緩繳措施與上述4家壽險公司名單重疊，而產、壽險公會從今天開始會將相關資訊，揭露在法定傳染病應變專區，包括實際降租件數、降租者的產業別，以及租金緩繳或展延等方式與件數，未來定期於每周四會對外公告。