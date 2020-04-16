　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

降租金救企業！壽險業2周紓困42家房客　服務、觀光、航空業占最多

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲根據統計，截至4月14日，4家壽險公司採行降租措施，一共辦理42件。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，保險業降租救企業，金管會保險局今（16）日表示，截至4月14日，共有4家壽險公司採用降租或其他協助措施，累計辦理47件，其中服務業、觀光業占大多數。

為減緩國內企業受疫情的衝擊，壽險公司透過壽險公會向金管會提議，鬆綁不動產投資最低報酬率的門檻，以利調降租金協助企業度過難關。金管會4月2日宣布放寬保險業投資不動產收益率規定，可視個案情況，分別與承租戶協商降低租金、緩繳租金等措施，以減輕受疫情影響的企業負擔，並採取事後報核的方式辦理。

根據保險局統計，到4月14日為止，4家壽險公司採用降租措施，共辦理42件，其中觀光業17件、服務業18件、航空與文化相關產業各3件及製造業1件。

統計也指出，另有3家採行降租以外的協助措施，也就是租金緩繳的方式，共辦理5件，其中服務業2件、觀光與文化相關產業及其他產業各1件。

金管會保險局官員表示，3家採行租金緩繳措施與上述4家壽險公司名單重疊，而產、壽險公會從今天開始會將相關資訊，揭露在法定傳染病應變專區，包括實際降租件數、降租者的產業別，以及租金緩繳或展延等方式與件數，未來定期於每周四會對外公告。

ET快訊
兒欠罰單1萬8...房被法拍　老母到官署下跪無用！執行官：我
施工「突從鷹架上掉落」　新竹2工人高處墜下…1死1傷
快訊／北市又傳砍人！幫派鬥毆亮刀　殺到內湖三總急診室
快訊／安倍晉三正式宣布「日本全國進入緊急狀態」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

降租金救企業！壽險業2周紓困42家房客　服務、觀光、航空業占最多

台灣人壽自推紓困方案　4族群房貸、保單借款減息6個月

「利率全面調降」友邦保單還維持業界最高！新台幣利變撐上2.6%　美元也有3.5％

三商美邦人壽Q1獲利「逆勢年成長31倍」！三大因素助益　美元壽險保費年增43%

保費大跳殺！壽險業Q1新契約年減37.7%　「現買現保障」唯獨醫療保單正成長

遭禁賣投資型保單「史上暫停最久」！系統改善計畫超過6個月沒報　南山人壽回應了

疫情衝擊「無薪假人數」大增　保險專家建議：就算失業…3種保單不能停！

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

降租金救企業！壽險業2周紓困42家房客　服務、觀光、航空業占最多

台灣人壽自推紓困方案　4族群房貸、保單借款減息6個月

「利率全面調降」友邦保單還維持業界最高！新台幣利變撐上2.6%　美元也有3.5％

三商美邦人壽Q1獲利「逆勢年成長31倍」！三大因素助益　美元壽險保費年增43%

保費大跳殺！壽險業Q1新契約年減37.7%　「現買現保障」唯獨醫療保單正成長

遭禁賣投資型保單「史上暫停最久」！系統改善計畫超過6個月沒報　南山人壽回應了

疫情衝擊「無薪假人數」大增　保險專家建議：就算失業…3種保單不能停！

中止罷韓首開庭…律師讚陳水扁「落選都沒提罷免」　罷韓陣營：他落跑惹民怨

不斷更新／陳俊秀適時安打再得分　樂天5局6比2統一

經痛不用吃藥！他激推「爆CP值暖暖包」還能治失眠 　花不到百元…效果撐3個月

影／小孩早上不許吃粥！張文宏提醒家長要「超級重視」：只能吃這兩樣食物

精測躋身全球半導體探針卡前20強

Panasonic春季新品主軸「宅在家」　影音、居家料理、美容家電齊發

隱退食言？記者追問「朴有天」　公司驚慌掛電話：現在很忙，嘟！

韓女發現被偷拍⋯警察「翻報案資料」私約見面　網怒：難怪會有N號房事件

「每次救都那些人！」　李來希嗆「紓困幹嘛排富」：是要救急還救窮？

臉紅的思春期遭控買榜…公司霸氣護藝人！　「列3疑點」撿到槍開嗆：我們有需要造假？

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

保險熱門新聞

壽險業新契約保費Q1年減37.7%　唯獨醫療保單正成長

三商美邦人壽Q1獲利「逆勢年成長31倍」

友邦新台幣利變保單撐上2.6%　美元也有3.5％

台壽推紓困　4族群房貸減息6個月

系統改善計畫超過6個月沒報　南山人壽回應了

保險專家：就算失業…3種保單不能停！

壽險業降租救42企業　3產業占最多

一張表懂車禍調解官要看的單據

保險專家：市場將見3大變動　民眾要提早準備

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

保險業首例！南山人壽增設透明防疫擋板

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

史上最長暫停業務　南山遭停售投資型保單

中壽股利配發1.2元　現金殖利率逾3%

更多熱門

相關新聞

聖母院大火滿周年　敲鐘向醫護致意

聖母院大火滿周年　敲鐘向醫護致意

巴黎著名地標聖母院在2019年4月15日遭到大火吞噬，世界級的珍貴古蹟近乎全毀，只剩下主體建築、2座塔樓和僅存的大鐘「艾曼紐鐘」（Emmanuel）。時至今日已經過了一年，聖母院在當地時間15日敲響了艾曼紐鐘用以緬懷之外，同時也替因為疫情處於水深火熱之境的醫護人員打氣，希望這次的新冠肺炎疫情可以早日過去。

花旗、高盛、美銀Q1獲利均腰斬

花旗、高盛、美銀Q1獲利均腰斬

DUA LIPA防疫神曲記者會飄出

DUA LIPA防疫神曲記者會飄出

防疫罰款還有77件1124萬未繳！4名百萬大咖遭境管

防疫罰款還有77件1124萬未繳！4名百萬大咖遭境管

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

關鍵字：

金管會壽險保險降租企業新冠肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

名字叫ㄐ一ㄚ　ㄌㄧㄥˊ免費喝迷客夏

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

慶二度0確診！超商限時咖啡買1送1

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面