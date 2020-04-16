巴黎聖母院大火滿周年　敲響僅存「艾曼紐鐘」向醫護致敬

▲巴黎聖母院約建造於1163年到1250年間，屬於哥德式建築，院內的藏品被移往羅浮宮保存、修復。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴黎著名地標聖母院在2019年4月15日遭到大火吞噬，世界級的珍貴古蹟近乎全毀，只剩下主體建築、2座塔樓和僅存的大鐘「艾曼紐鐘」（Emmanuel）。時至今日已經過了一年，聖母院在當地時間15日敲響了艾曼紐鐘用以緬懷之外，同時也替因為疫情處於水深火熱之境的醫護人員打氣，希望這次的新冠肺炎疫情可以早日過去。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在15日承諾，希望可以在5年內完成修復工作，讓這座經典建築可以恢復往日的風采。

受到疫情影響，馬克宏在13日宣布了封城禁令延長到5月11日，聖母院的修復工作也已經在3月16日停止。目前聖母院仍有大量的瓦礫殘骸需要處理，同時周遭還有鉛汙染的狀況，5年之內完成修復的計畫相當緊湊。

新冠肺炎爆發至今，帶走了超過1.7萬名法國人的生命，聖母院在15日晚間8點敲響了艾曼紐鐘，表達哀悼之餘，也希望這一次的新冠肺炎疫情可以順利落幕，