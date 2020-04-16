除了iPhone SE　iPad Pro巧控鍵盤已可預購

▲適用於iPad Pro的巧控鍵盤已可在官網中預定。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

Apple於昨（15）晚無預警地再度突襲上架新iPhone SE，但大家可能沒注意到的是，先前已發表的iPad Pro全新巧控鍵盤即日起已可訂購，雖然iPad Pro目前在台上市的時間仍無消無息，不過巧控鍵盤的上市，有可能意味著iPad Pro 2020離台灣消費者也不遠了。

iPad Pro巧控鍵盤是以磁力吸附裝置，採用懸臂設計，讓「多點觸控」螢幕能在顯示器上順暢調整視角，最高可達130度。

全尺寸鍵盤搭配攜帶式設計，提供具備背光按鍵的1公釐鍵程的剪刀式結構，無論是放在膝上或桌上，都能有舒適、靈敏的打字體驗。巧控鍵盤的觸控式軌跡板可隨處點按，讓導覽更順暢、游標控制更簡單、調整更精準，為iPad觸控為主的設計新增了一個交互緯度。

巧控鍵盤具備USB-C充電功能，讓iPad Pro能空出USB-C埠供外接硬碟或顯示器等配件使用。為了增強安全性，連接巧控鍵盤且闔上iPad Pro時，iPad Pro的麥克風將切斷連接，以防止聲音資料洩漏。

官方認為，巧控鍵盤可完全發揮iPadOS的獨特使用體驗。觸控式軌跡板上的「多點觸控手勢」可讓使用者快速輕鬆地導覽整個系統，不需抬起手臂。iPadOS的觸控式軌跡板支援功能，是專為搭配常用的眾多App而設計。在Pages和「備忘錄」裡書寫和編輯文字輕鬆又寫意；使用Keynote處理多項內容比以往更加簡單順手；在Numbers製作和整理龐大的試算表時，進一步提升的精準度，令各種操作更為便捷。

雖然這款巧控鍵盤是為了搭配iPad Pro 2020所設計，不過其亦可相容於舊款的iPad Pro相容使用。11吋iPad Pro的巧控鍵盤售價為9,490元，而12.9吋iPad Pro巧控鍵盤售價為10,900元，目前已可於官網中預定，並將於下週開始發貨。