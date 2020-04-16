二代iPhone SE首支廣告曝光！　水深1公尺也能撐30分鐘

▲2020 iPhone SE首支廣告曝光。（圖／YouTube／Apple官方）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果推出了第二代 iPhone SE，首支廣告也立刻曝光，主打IP67等級的防水性能，能在水深一公尺處支撐長達30分鐘。此外，廣告中可以看到 SE 還搭載 Touch ID、支援4K錄影，以及蘋果最強大的單鏡頭，具有1200萬畫素。

第二代 iPhone SE 配備4.7吋LCD螢幕，雖然未支援 3D Touch，但有了Touch ID 的功能，700萬畫素的前置鏡頭和背面1200萬畫素的主鏡頭，且有了藝術感十足的景深模式；使用與 iPhone 11 相同的A13晶片，並強調電池續航力增強。

▲蘋果在新 SE 上增加了一些 iPhone 8 沒有的新功能和配備的升級。（圖／ETTODAY）

廣告中更極力凸顯 SE 的三款配色，標語「精彩不少、付出不多」，標配的64 GB價格定價新台幣14,500元，128 GB和256 GB的價格分別為16,500元和20,000元。將於明（17）日晚間8點開放預購，第一批手機將於4月24日到貨。

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