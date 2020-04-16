平價也有高規格！新iPhone SE支援Wi-Fi 6及Express Card功能

▲iPhone SE（2020）。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果昨（15）日正式發布了新一代iPhone SE，儘管目前該機款為蘋果iPhone產品列中最便宜智慧型手機，仍具備一些令人印象深刻的功能及硬體，包括支援快速交通卡（Express Card）及Wi-Fi 6等。

雖然Wi-Fi 6路由器已推出很長一段時間了，但很長一段時間以來蘋果全系列產品中，僅有iPhone 11及iPhone 11 Pro支援Wi-Fi 6。預計今年新推出的新版iPad Pro將成為支援該功能的下一款設備，不過此前推出的16吋MacBook Pro甚至是不久前才亮相的新版MacBook Air皆不具備相容的硬體。

iPhone SE在台起售價為1.45萬元，一般來說外界可能不會期待其支援最新的Wi-Fi標準，但蘋果的規格頁面上卻證實，iPhone SE與iPhone 11系列具備相同的「802.11ax Wi‑Fi 6，具2x2 MIMO技術」。

科技網站《9to5Mac》此前也從iOS 13.4.5 Beta版程式碼中發現，iPhone SE也確實支援「動力儲存的快速交通卡」功能。這意味著，即便iPhone電力耗盡，也可用來進行身分驗證，這對於「Express Transit」（快速交通）功能及蘋果即將推出的CarKey功能來說至關重要。

不過新款iPhone SE也不是完全與iPhone 11具備相同的網路硬體，如蘋果的超寬頻晶片（Ultra Wideband），該晶片有助於實現以更無縫的方式進行AirDrop共享，並有望與預計於今年推出的AirTag搭配使用。