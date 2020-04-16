新iPhone SE強勢推出！一票人好奇「安卓中階GG了？」　網揭2關鍵全搖頭

▲iPhone SE是蘋果史上最便宜的一款。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果昨晚一推出第二代iPhone SE，立刻掀起熱議，而1.45萬的香甜售價，讓許多人好奇，是否會影響安卓中階機型的市場。對此，不少鄉民認為，4.7吋手機根本沒有這麼樂觀，況且很多長輩都覺得，安卓（Android）系統比iOS好上手。

iPhone SE（2020）最大賣點除了便宜外，再來就是有實體指紋辨識，同時搭配最新CPU及iXR相機。眼看蘋果也出現俗又大碗的選擇，相信很多網友很快會聯想到一個問題，那就是「安卓中階現在還有什麼優勢？」

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就有鄉民在PTT發文直呼，「蘋果的外型、軟體設計、使用體驗向來屌打安卓，以往安卓都只能靠大碗便宜來吸引使用者，然而現在新的哀鳳SE比安卓中階還便宜，卻可以媲美XR這個上季旗艦的體驗，外型更是蘋果的頂級設計風格，那麼...現在安卓中階還有搞頭嗎？還是只能陪小米玩千元機殺到沒血了？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

類似問題引起廣泛討論，一派人認為的確佔盡優勢，不過更多人持反面看法，其中最大關鍵莫過於螢幕大小，還有對於安卓系統的習慣，紛紛表示「4.7吋拿給長輩，絕對翻臉」、「安卓比蘋果好上手，買iOS設備給我媽，用不習慣回去用990超爛安卓。安卓系統本身就是最大優勢」、「長輩真的不適合4.7 ，除非你的長輩不超過50歲」、「光是螢幕大小，就完全是不同族群」。

另外，有內行人分析提到，iPhone用戶群有它大、小螢幕的市場，但這不是安卓的生態，安卓2、3年前就幾乎沒有5吋以下的產物了，「很多人覺得SE會影響安卓中低階的銷售，殊不知這兩邊根本八竿子打不著，SE螢幕小成這樣還打到咧，不要被安卓中低階消費者嫌小就不錯了」，還有鄉民忍不住吐槽，「安卓中階哪有那麼貴？」