「AirPods Pro」耳塞套可以單買了！　官網售價250元有找...不怕搞丟

▲蘋果推出配件AirPods Pro耳塞套。(圖/記者謝仁傑攝)

記者謝仁傑/綜合報導

蘋果昨(15)日的線上發佈會除了主角 iPhone SE 之外,同時也推出支援最新一代 iPad Pro 的巧控鍵盤;不過,眼尖的果粉也注意到,蘋果還默默推出了一項很重要的配件,那就是「AirPods Pro 耳塞套」。

若購買 AirPods Pro,會隨附一組包括三種不同尺寸的耳塞,可依據用戶的耳型做更換,但由於體積很小,很容易弄不見。現在,如果不小心將它們搞丟,可以從 Apple 官網直接購買新的矽膠耳塞了。

蘋果將在官網出售兩種尺寸(小號、中號或大號中的兩種)的耳塞套,每套定價為7.99美元(約新台幣240元)。

Apple Selling AirPods Pro replacement Ear Tips…or as I say in my videos…AirTips. https://t.co/sv3Nl4He95 pic.twitter.com/P09OETwOyS