「AirPods Pro」耳塞套可以單買了！　官網售價250元有找...不怕搞丟

▲蘋果推出配件AirPods Pro耳塞套。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果昨（15）日的線上發佈會除了主角 iPhone SE 之外，同時也推出支援最新一代 iPad Pro 的巧控鍵盤；不過，眼尖的果粉也注意到，蘋果還默默推出了一項很重要的配件，那就是「AirPods Pro 耳塞套」。

若購買 AirPods Pro，會隨附一組包括三種不同尺寸的耳塞，可依據用戶的耳型做更換，但由於體積很小，很容易弄不見。現在，如果不小心將它們搞丟，可以從 Apple 官網直接購買新的矽膠耳塞了。

蘋果將在官網出售兩種尺寸（小號、中號或大號中的兩種）的耳塞套，每套定價為7.99美元（約新台幣240元）。

Apple Selling AirPods Pro replacement Ear Tips…or as I say in my videos…AirTips. https://t.co/sv3Nl4He95 pic.twitter.com/P09OETwOyS — Michael Kukielka (@DetroitBORG) April 15, 2020

▲購買 AirPods Pro 隨附三種尺寸的耳塞。（圖／Apple官網）

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