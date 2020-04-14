慰勉敏盛防疫人員　鄭文燦：募捐千萬慰勞金給11家急救責任醫院

▲桃園市長鄭文燦慰勉桃園敏盛綜合醫院防疫人員。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日到桃園敏盛綜合醫院，慰勉該院防疫人員表示，桃園為國際機場所在地，11家急救責任醫院所負擔的醫療責任相當重要，未來11家急救責任醫院的聯防會議，市府已向民間單位募捐計1,000萬元，作為醫護人員慰勞金，希望藉此鼓勵並感謝醫護人員，守護市民朋友及國人，平安度過此次疫情。

▲▼鄭文燦慰勉桃園敏盛綜合醫院防疫人員。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，敏盛綜合醫院在楊敏盛總裁的領導下，全力配合中央及地方的防疫政策，不僅各項措施均能超前部署，妥善規劃入口篩檢及動線管制外，更率先規劃分艙分流獨立專責病房，降低院內感染的機會，可謂防疫的民間典範醫院。

而敏盛綜合醫院在平日醫療照顧方面有優異的表現外，也因著過去SARS的防治經驗，院方隨即配合疫情啟用負壓隔離病房，並採用分艙分流的方式，防止院內感染的可能性，相關醫事人員也穿著全套PPE防護衣，讓各項防疫政策皆能有效達標。

衛生局長王文彥表示，敏盛綜合醫院為桃園市中度級急救責任醫院，各項防疫醫療嚴謹紮實，包括急診設置發燒篩檢站、入口量測體溫及查詢就醫民眾旅遊史，以及執行探陪病管制等，各項防疫措施與便民服務皆相當完善。包括桃園區長陳玉明、敏盛綜合醫院院長劉宜廉均一同進行慰勉。

桃園市11家急救責任醫院為：林口長庚、北榮桃園分院、部立桃園醫院、桃園醫院新屋分院、聖保祿、天晟、敏盛、聯新、怡仁、天成及國軍桃園總醫院。

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