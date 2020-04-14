豪紳纖維產能全開拚防疫　鄭文燦讚：優秀的防疫國家隊

▲桃園市長鄭文燦14日視察豪紳纖維科技公司，了解防護衣、手套等防疫物資生產狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為掌握防疫物資生產需求，桃園市長鄭文燦14日視察位於蘆竹區的豪紳纖維科技公司後表示，新冠肺炎疫情仍嚴峻，醫護人員在前線作戰，需有後勤產業做最大支援後盾，醫療與生技相關產業更顯重要，豪紳公司生產「超細纖維醫療布」提供醫護防護面料與成品，成為防疫國家隊重要一員，特別前來表達感謝與支持，希望台灣人努力成果能獲得世界更多肯定。

▲桃園市長鄭文燦鄭宋豪紳纖維科技董事長陳明聰感謝狀，感謝全力支援防疫國家隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，防疫期間，防護衣與隔離衣需求大增，豪紳纖維科技公司從農曆年後產能全開，近一個月來已生產幾十萬碼「超細纖維醫療布」，成為全球主要領導廠商，提供醫療防護面料與一次性防護衣、多次重複使用手術衣等防疫成品提供台灣醫療體系使用，與醫護人員共同面對疫情，守護國人健康。

▲豪紳纖維科技公司以生產防護衣、手套等防疫物資，是台灣防疫國家隊重要成員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市為紡織重鎮，目前從傳統紡織轉型為技術含量高的智慧紡織，深具國際競爭力，豪紳纖維公司生產醫療用與工業用防護衣、防火手套、防菌材料等多款機能性紡織、智慧性產品，全球市占率極高，特別是AFC奈米矽銀技術，讓相關產品達到良好抑菌與屏蔽病毒之功能，能有效終結細菌與病毒，深具發展潛力，已成為優秀的防疫國家隊。

此外，目前防護衣尚未管制出口，但訂單供不應求，桃園市需求除由衛生福利部配給、各醫院自行購買外，市府早於疫情開始時便購置約1萬套防護衣，提供衛生局所屬醫療院所與消防局救護同仁使用，針對11家責任醫院防護衣存量進行滾動式盤點，不足時協助提供廠商名單供採購，以完備防護能量。

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