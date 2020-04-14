　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

豪紳纖維產能全開拚防疫　鄭文燦讚：優秀的防疫國家隊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長鄭文燦14日視察豪紳纖維科技公司，了解防護衣、手套等防疫物資生產狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦14日視察豪紳纖維科技公司，了解防護衣、手套等防疫物資生產狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為掌握防疫物資生產需求，桃園市長鄭文燦14日視察位於蘆竹區的豪紳纖維科技公司後表示，新冠肺炎疫情仍嚴峻，醫護人員在前線作戰，需有後勤產業做最大支援後盾，醫療與生技相關產業更顯重要，豪紳公司生產「超細纖維醫療布」提供醫護防護面料與成品，成為防疫國家隊重要一員，特別前來表達感謝與支持，希望台灣人努力成果能獲得世界更多肯定。

▲桃園市長鄭文燦鄭宋豪紳纖維科技董事長陳明聰感謝狀，感謝全力支援防疫國家隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦鄭宋豪紳纖維科技董事長陳明聰感謝狀，感謝全力支援防疫國家隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，防疫期間，防護衣與隔離衣需求大增，豪紳纖維科技公司從農曆年後產能全開，近一個月來已生產幾十萬碼「超細纖維醫療布」，成為全球主要領導廠商，提供醫療防護面料與一次性防護衣、多次重複使用手術衣等防疫成品提供台灣醫療體系使用，與醫護人員共同面對疫情，守護國人健康。

▲豪紳纖維科技公司以生產防護衣、手套等防疫物資，是台灣防疫國家隊重要成員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲豪紳纖維科技公司以生產防護衣、手套等防疫物資，是台灣防疫國家隊重要成員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市為紡織重鎮，目前從傳統紡織轉型為技術含量高的智慧紡織，深具國際競爭力，豪紳纖維公司生產醫療用與工業用防護衣、防火手套、防菌材料等多款機能性紡織、智慧性產品，全球市占率極高，特別是AFC奈米矽銀技術，讓相關產品達到良好抑菌與屏蔽病毒之功能，能有效終結細菌與病毒，深具發展潛力，已成為優秀的防疫國家隊。

此外，目前防護衣尚未管制出口，但訂單供不應求，桃園市需求除由衛生福利部配給、各醫院自行購買外，市府早於疫情開始時便購置約1萬套防護衣，提供衛生局所屬醫療院所與消防局救護同仁使用，針對11家責任醫院防護衣存量進行滾動式盤點，不足時協助提供廠商名單供採購，以完備防護能量。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►桃園婦裝假牙流血不舒服怒申訴　衛生局揪出「開業2年密醫」

►社區媽媽縫製700份口罩保護套　提升平鎮員警防疫自我保護

►影／看診拒填健康史！桃園大媽：我常客　怒飆三字經踹護理師

ET快訊
快訊／阿滴募資《紐時》廣告今晚刊登　聶永真設計搶先曝光！
「兒童口罩分4種」一張圖看懂差異！僅小童立體口罩可網路買
被重罰100萬死不繳錢！北市「陳冊」居家落跑...超慘下場曝
下班注意！今晚水氣增「雨區出爐」　下波變天時間曝
兆豐銀獨董廖學興「猛爆性肝炎」辭世　享壽66歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南仁德中華醫事科大傳火警　教室窗簾燒燬虛驚一場

豪紳纖維產能全開拚防疫　鄭文燦讚：優秀的防疫國家隊

受疫情減班失業　全台第一處新竹市聯合紓困服務中心啟用

爸媽別煩惱　竹市兒童口罩16日起販售增量3倍

台東青梅品質媲美日本和歌山　不受疫情影響契作價格更勝往年

延宕13年大智路打通工程今拆除大樓　盧秀燕：台中歷史性一刻

申請交通事故資料不用出門！中市警推自然人憑證線上操作

社區媽媽縫製700份口罩保護套　提升平鎮員警防疫自我保護

屏東鳳梨外銷日本SEIYU通路首航 邁向日本市場

南投紫南宮因應疫情加辦捐血活動　籲民眾與土地公做公益

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

台南仁德中華醫事科大傳火警　教室窗簾燒燬虛驚一場

豪紳纖維產能全開拚防疫　鄭文燦讚：優秀的防疫國家隊

受疫情減班失業　全台第一處新竹市聯合紓困服務中心啟用

爸媽別煩惱　竹市兒童口罩16日起販售增量3倍

台東青梅品質媲美日本和歌山　不受疫情影響契作價格更勝往年

延宕13年大智路打通工程今拆除大樓　盧秀燕：台中歷史性一刻

申請交通事故資料不用出門！中市警推自然人憑證線上操作

社區媽媽縫製700份口罩保護套　提升平鎮員警防疫自我保護

屏東鳳梨外銷日本SEIYU通路首航 邁向日本市場

南投紫南宮因應疫情加辦捐血活動　籲民眾與土地公做公益

只花30分鐘！只靠電鍋一次完成「4款減醣便當」...減肥上班族必學

進口保證金優先抵貨物稅　消費者買進口車領退稅款　等待期大縮短

李愛綺毀重要合約「美合夥人乾等1小時怒回國」：老公氣炸想離婚

李起光反擊「音源造假指控」硬起來提告！　舉報者「仍堅稱買榜」：告我是他的權益

色男拉高中妹向日葵田施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼現形

超毒擬眼鏡蛇竄家門嚇瘋2女娃　勇媽神反應一手拉出女兒脫困...畫面曝

頭皮保養「超前部署」　夏季出油、敏感不要來

工藤靜香嫁給木村拓哉「被攻擊20年」　木村光希曬媽媽私照破謠言：我想像妳一樣

快訊／阿滴募資《紐時》廣告今晚刊登　聶永真設計搶先曝光！

中職／蔣智賢扛先發4番　富邦打教解釋原因

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

高雄女疑門縫灌毒「殺狗」！網見影片氣炸

小吃店、KTV有女陪侍　遭勒令停業

彰化女趕工口罩夾斷中指…包紗布上工

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

台中4/12晚間4度稽查　金錢豹整棟關門

不補助老人健保　民眾多付5千元

東大門夜市人氣冷　提升五一連假防疫措施

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

花蓮市圖自製防護罩、殺菌箱秘技分享

彰化食品業者　未戴口罩開罰1.5萬

桃園肉品市場拍賣毛豬先繳交健康聲明書

公有市場、夜市攤商生意慘　雲林縣推租金減免 

紓困補貼運輸業者及運將薪資　每人1月1萬元

桃園景福宮主委改選　簡征潭當選

更多熱門

相關新聞

桃市募捐慰勞金　給11家急救責任醫院

桃市募捐慰勞金　給11家急救責任醫院

桃園市長鄭文燦14日到桃園敏盛綜合醫院，慰勉該院防疫人員表示，桃園為國際機場所在地，11家急救責任醫院所負擔的醫療責任相當重要，未來11家急救責任醫院的聯防會議，市府已向民間單位募捐計1,000萬元，作為醫護人員慰勞金，希望藉此鼓勵並感謝醫護人員，守護市民朋友及國人，平安度過此次疫情。

影／看診拒填健康史！桃園大媽飆三字經踹護理師

影／看診拒填健康史！桃園大媽飆三字經踹護理師

自稱「台灣女孩」掀網戰　燦哥PO文

自稱「台灣女孩」掀網戰　燦哥PO文

為中華職棒加油！鄭文燦不忘向蔡其昌討雞排

為中華職棒加油！鄭文燦不忘向蔡其昌討雞排

疫期大溪老街　實施人流管制

疫期大溪老街　實施人流管制

關鍵字：

豪紳纖維防疫國家隊鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面