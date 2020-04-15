岳母送蛋「像打凹乒乓球」　他嚇摸：外殼軟趴趴！內行曝2千隻雞...只產5顆

▲雞蛋「像打凹乒乓球」，原PO不敢吃！（圖／翻攝臉書爆系知識家）

網搜小組／劉維榛報導

「這能吃嗎？」一名人夫驚呼，岳母送來20顆雞蛋，詭異的是蛋殼都是軟的，一碰就凹進去，就像被打壞的乒乓球。照片曝光後，答案長知識，原因與母雞缺鈣有關，或是牠們被嚇到所致，但不影響雞蛋營養，「很適合水煮蛋！非常好去皮！」

一名男網友在臉書《爆系知識家》驚訝表示，昨（14）日岳母大人送兩盒雞蛋，約20顆給全家人加菜，怎料盒子一拆開傻眼了，「全都外殼軟趴趴的樣子！」一臉驚恐的原PO趕緊爬文求解，「可以吃，但是總覺得很可怕，有社友分享一下經驗嗎？」

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照片可見，手指輕輕一壓，蛋殼就會凹進去，外觀則呈現微透土棕色，比起一般常見的雞蛋，確實略顯畸形。文章曝光後，網友們也嘖嘖稱奇，「好像打壞的乒乓球」、「猛一看以為隆乳矽膠」、「我超愛吃欸，哈哈哈很好玩」、「我以為世上只有軟殼蟹，沒想到有軟殼蛋」、「小時候阿嬤殺雞，有時候掏出來的就是這樣」。

底下也釣出達人解惑，「第一次生的蛋也會軟軟的，雞不營養也會生軟蛋」、「這個要趕快煮掉、保鮮期不久。很適合水煮蛋！非常好去皮」、「可以吃唷，這只是那隻母雞缺鈣，所以產下軟殼蛋，但是依然營養唷！」、「其實一般的雞都會生這種蛋，以前去養雞場上班過，一個養2000隻雞的養雞場一天大概5顆左右而已，他們幾乎都自己吃」、「雞受到驚嚇時生的蛋，養雞場放鞭炮就會生這種軟蛋（可以吃）」、「我以前在蛋行上班，收到這種雞蛋都丟給狗吃，很像在玩水球」。

▲達人曝，可以安心吃！（圖／翻攝臉書爆系知識家）

有趣的是，日前本站報導《蛋殼黏「整片小米」密集炸！送蛋司機驚問：卵嗎 養雞人曝正解…長知識了》，一名送蛋司機拍下一張雞蛋的照片，蛋殼上黏著整片小顆粒，讓人看了狂起雞皮疙瘩。結果答案也與母雞營養不良有關，一名自稱是養雞人家解釋，「那個刮掉就好了，那只是單純雞隻營養不良造成的，那個不是什麼蟲蛋……我是養雞人」、「那個蛋是正常的放心，單純雞營養不良，在蛋殼上的分泌物乾掉而已」、「我通常叫他NG蛋。」

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