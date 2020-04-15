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心很暖！她默默在警方值班台放100片口罩：想保護你們　警花感動到快哭了

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▲▼三峽警花。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲三峽警花洪詩涵年僅25歲，擔任警備隊副隊長，可愛外型有不少粉絲。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

揪甘心！新北市三峽某藥局經常看到警方上街巡邏，並在人潮聚集處執勤，擔心員警受到新冠病毒（COVID-19）侵襲，藥局人員準備了2盒共100片的口罩，進入三峽警分局，二話不說放在值班台的桌上便轉身離開，令值班警深受感動，感謝藥局人員的善舉並說，「我們會珍惜使用的！」

▲▼三峽警花。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲身材姣好的警花林珊如，現年26歲，熱心助人。（圖／記者陳雕文翻攝）

警備隊副隊長洪詩涵表示，昨（14）日值班警員林珊如看到藥局人員，突然往桌上放了口罩就匆忙離去，林員立即趨前關心，得知其來意後，林員說，「警局都有發放定額口罩唷」，但藥局人員堅持贈送，「你們（警方）每天都要面對高風險環境，就為了保護我們，所以我們希望盡些綿薄之力，也想保護你們」讓林員聽了超感動。

▲▼送口罩。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼藥局人員拿著100片口罩贈送給三峽分局。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼口罩。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，25歲的副隊長洪詩涵及26歲的警員林珊如是三峽出名的警花，熱心助人且執勤認真，深受長官及民眾喜愛。沒想到這次換警方受到民眾的關愛、保護，兩人皆直呼，「受寵若驚！」

三峽警分局分局長李建廣表示，面對全球疫情日趨嚴峻，配戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念為目前首重，第一線執勤員警因勤務性質特殊，有加強防疫必要，感謝這場及時雨，讓員警們不必憂心防疫物資不足問題，警方將撙節使用發揮每片口罩價值，齊力防堵疫情擴散。

▼三峽警花。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼三峽警花。（圖／記者陳雕文翻攝）

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