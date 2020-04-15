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美方來台現勘我M1A2T戰車訓練場　陸軍今年啟動整建作業

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▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

台灣去年向美國採購108輛M1A2T戰車，陸軍司令部15日表示，預計2023年派員赴美受訓，美方也已在2019年2月來台現勘與研討裝訓部坑子口靶場、420訓場、北測湖口訓場，現有訓場經整建後可滿足新型戰車訓練使用，也已經啟動相關工程規劃作業。

陸軍目前擁有約1000輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方去年向美國採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全，發價書也在去年11月已完成簽署。

國防部長嚴德發等人15日上午赴立法院外交及國防委員會，就業務內容進行報告，並備質詢。陸軍司令部參謀長陳忠文也就「新型戰車預算解凍」案進行報告。

陳忠文指出，此案共編列405億2415萬元預算，循軍購管道向美採購108輛M1A2T戰車，分4批次在112年至115年接裝，部署在北部地區，除可提升地面防衛作戰能力、確保中樞安全外，也可強化全民國防激勵士氣，展現堅定自我防衛決心。

陳忠文表示，未周延全案作業，自今年起已啟動師資種能、訓場整建、戰堡建置、模擬器購置、準則發展等配套，並每月召開專案管制會議，藉綿密管制作為，使各項配套更臻完備，以利後續接裝及完成訓練整備。

在師資種能建立部分，陳忠文說明，預計在2023年派員赴美訓練，運用現有訓場及師資培訓陸軍84人（操作36人、維保48人，訓期6至9個月）。另外，為有利選員作業，將培訓語文專長人員168人，也掌握曾就讀美軍校的年輕軍士官72人，納入候選名簿、擇優送訓。

在訓場整建部分，陳忠文說，美方人員已在去年2月18日至25日已赴裝訓部坑子口靶場、420訓場、北測湖口訓場現勘及研討，現有訓場經整建後可滿足新型戰車訓練使用，目前已啟動相關工程規劃作業。

在戰堡建置規劃部分，陳忠文表示，因應兵力部署及駐地調整，已檢討在營區增建掩體，以強化部隊戰力防護。

最後，在模擬器購置部分，向美國採購M1A2T戰車也會同時採購射擊、駕駛訓練模擬器各一套，配合首批M1A2T戰車抵台的時程交運。同時，為落實國防自主政策，後續規劃委託中科院研製模擬器，並在裝訓部建置訓練館，展現落實國防自者政策之決心。

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