影／嚴德發宣布「停辦6月份以前教召」　國防部軍事訓練役員額減半　

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國防部14日表示，已跟內政部役政署確定，5、6月軍事訓練役員額將減半。對此，國防部長嚴德發15日表示，考量疫情險峻，國防部為降低群聚感染風險，目前將5、6月軍事訓練役員額將減半，待下半年疫情緩和後會將緩徵的員額補回來，另外目前也規劃停召6月份以前的教育召集與勤務召集。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）

因應疫情持續延燒，國防部發言人史順文14日表示，國軍每天撥補的口罩片數從1萬7000片增加至4萬7500片，可供戰備任務使用。此外，國防部也已跟內政部確定5、6月軍事訓練役員額減半。

嚴德發15日上午赴立法院外交及國防委員會備詢，嚴德發會前受訪時表示，主要考慮疫情嚴峻，國防部為降低群聚感染的風險，尤其室外超過500人的集會，有必要做風險考量與維持安全距離，因此將5、6月軍事訓練役員額將減半，待下半年疫情緩和後會將緩徵的員額補回來。

嚴德發也說，經過與內政部役政署的討論，目前也規劃停召6月份以前的教育召集與勤務召集，主要也是考慮疫情的影響，但強調不會影響國軍的後備戰力，後續兩年一訓的規劃都有配套措施。

此外，儘管新冠肺炎疫情在全球持續延燒，但共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全。對此，嚴德發表示，中共主要目的就是彰顯出在疫情嚴峻的狀況下，軍事沒有空窗期，所以才會持續地做軍事訓練，不但衝擊到我國的區域安全，也對台灣做一些軍事恫嚇與威脅，「這也是他一貫的伎倆」。

嚴德發說，美軍在印太戰略指導與構想下，為實現看區域國家對美國的安全承諾，也在區域展現了很多的軍事活動，主要是希望能夠維護區域安全與穩定，也表現出美方在地區的主導地位和軍事優勢，國軍也透過聯合情監偵，對於區域所有的活動均能掌握，也強化戰備本分，確保國土與國人的安全，籲請國人放心。

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