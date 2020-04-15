男大生騎機車浸水古道健走　會車跌山谷卡樹…枋寮警急救援　

▲屏東縣枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩將溫姓大學載回派出所，等候友人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學溫姓學生日前騎機車友至浸水營古道健走，為了和自小客車會車，跌落山谷，幸被樹木卡住，枋寮警分局獲報趕往救援，與路過民眾以繩索將他及機車拉上來，他雖受到很驚嚇，但表示不必送醫，對員警及時救援一再表達感謝。

日前枋寮分局歸崇派出所警員梁棠碩於執勤時接獲110報案，通報有民眾於大漢林道22公里處失足掉落山谷，員警十萬火急趕往現場搶救，到達後發現屏科大溫姓學生與友人結伴騎乘機車至浸水營古道健走，返程時，因與一輛汽車會車，便暫停靠在道路邊，一個不小心失足，人連同機車跌落山谷。

由於山谷下方有許多樹木，致溫姓大學生未跌至深處，警方當機立判，與路過民眾以繩索綁住男大生及他的機車拉上來，男大生表示有點受到驚嚇，但身體狀況都良好，表示將自行就醫看診。

警方表示，救起後，依規定確認當事人有無登記申請健走浸水營古道，經查看後男大生確有符合規定申請，隨後警方將男大生載至歸崇派出所休息等候友人，在車上男大生頻向警方表示「感謝警方的幫忙，如果沒有你們的救援，他可能無法如此快返程」。

枋寮分局長黃國源肯定警員梁棠碩積極處理事故，英勇援救男大生，展現警察人民保姆之善行義風，深值肯定與讚譽。