屏東鳳梨外銷日本SEIYU通路首航 邁向日本市場

▲屏東鳳梨啟航外銷日本市場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為拓展屏東鳳梨外銷市，屏東縣政府一年多前與日本大型連鎖超市SEIYU西友洽談合作，終於開花結果，首批6噸金鑽鳳梨訂單14日裝箱上櫃，將進入日本國內300多家SEIYU超市通路銷售，後續還有600噸訂單接續出貨。

▲▼屏東鳳梨銷往日本。

屏東縣長潘孟安今天與銀獅青果生產合作社出席外銷日本SEIYU超市的「好日旺來 屏東鳳梨外銷日本SEIYU首航記者會」，用實際行動帶來正面力量與消息，為農民們打氣加油。

潘縣長表示，屏東是台灣鳳梨的主要產地，總產量佔全國一半以上，今年1至4月台灣外銷日本鳳梨量約880公噸，屏東縣約占600公噸，主要地點以大阪、神戶、東京為主要銷售地。今年受到疫情衝擊，許多產業外銷市場受到影響，但在縣府與農民共同努力下，仍持續創造國外市場拓銷佳績。

他強調，這次屏東鳳梨外銷日本SEIYU通路，不同於過去透過貿易商銷售方式，而是由台屏農公司洽沃爾瑪集團子公司西友集團直接在日本九州300多家連鎖超市為主要銷售通路，不僅分散原有大陸訂單，未來並將開拓更多新興外銷市場通路。

農業處表示，屏東鳳梨首次能夠直進到日本最大超市集團SEIYU超市通路上架，不像以往是進入日本各地的批發市場再行分銷。除了屏東鳳梨的品質優於其他國家，農民從種植、採收、保鮮、分級到包裝直至上櫃出口，都是要優質台灣農產品的品牌形象躍上國際舞台的主因，未來外銷市場值得期待。

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