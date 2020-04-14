快訊／台師大首例學生三採陰出院！居家隔離、自主健康管理者期滿

▲台師大日前進行全校大消毒。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學於3月30日出現首例確診病例。台師大今（14日）指出，首例確診學生症狀已顯著改善，三次病毒採檢皆顯示陰性，經中央疫情指揮中心評估核可，該名確診學生已於4月13日康復出院。

台師大說明，該校於3月30日深夜接獲通知出現首例確診學生，3月31日經過疾管署疫調及環境評估後，匡列相關接觸者分別進行居家隔離及自主健康管理。根據CDC所匡列日期，本校所有須居家隔離及自主健康管理者，均於4月13日期滿解除。

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▲台師大於4月6日至17日全校各系所改採遠距教學。（圖／記者屠惠剛攝）

台師大表示，本校於4月8日出現第二例確診，但其為首例確診之室友，因該生自3月31日即進行居家隔離，匡列之可能接觸者也同時於4月13日居家隔離或自主健康管理期滿。

台師大說，本校出現首例確診學生後，立刻採取必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消毒，並於清明連假期間全校大消毒，4月6日至17日全校各系所改採遠距教學。首例確診學生症狀已顯著改善，三次病毒採檢皆顯示陰性，經中央疫情指揮中心評估核可，首例確診學生已於4月13日康復出院。

▲台師大首例確診學生三採陰性。（圖／記者屠惠剛攝）

台師大根據CDC指示，本校針對第一確診案例及第二確診案例所匡列之可能接觸者均於4月13日居家隔離或自主健康管理期滿。但因國內疫情尚未緩解，校方仍會持續保持警戒，維持定期消毒與清潔等防疫工作，盡力維護校園安全，一起守護台灣。

