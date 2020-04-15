與偷竊的距離？金門優良師「不告而取」2絨毛娃送孫女　校長：有這件事

▲這名謝姓老師看見桌上的2隻絨毛娃娃，然後就塞進自己外套當中。（圖／記者葉小金翻攝）

記者吳奕靖、葉小金／金門報導

金門一名曾經獲得「優良教師」榮譽的謝姓老師，被監視器拍下在空無一人的教室當中，拿走學生放在桌上的2隻絨毛娃娃，所以這名謝姓老師被質疑是「偷竊」，而校方也轉述這名謝姓老師以2000塊的代價要同學私下處理，就在整起事件爆發之後，現在該校的劉姓校長面對記者求證，坦承真的有這件事，不過謝姓老師否認有「偷竊」意圖。

監視器畫面就拍下12日的時候，這名謝姓老師出現在一個沒有人的教室當中，當時穿著藍色外套的他，發現學生桌上有2隻絨毛娃娃，當下他走到旁邊之後，仔細看了一下，頓了頓似乎在想，不過就在幾秒鐘之後，謝姓老師沒有猶豫，拿起桌上的2隻絨毛哇哇，然後就塞進了外套當中，監視器還可以看到外套整個鼓了起來。這段監視器畫面外流之後，謝姓老師被質疑是「偷竊」。

而記者打電話求證謝姓老師任職學校的劉姓校長，劉姓校長說：「這名老師有表達當時沒有這個意圖，就是來教室巡，要來巡堂，然後看到這個玩偶太可愛了，就一時想到要買來給孫女，當下教室也沒有很多人上課，這個教室剛好沒有學生回來上課，就沒有經過告知就先...，然後明天學生回學校上課了，跟這個學生來買，但是他就很懊悔，自己這個錯誤的行為，非常懊惱怎麼會做出這樣的錯誤示範，教官過來的時候，他也當場向學生表達這個是不對的，是太喜歡一時做了這樣的行為，向學生道歉」。

▲這名謝姓老師看見桌上的2隻絨毛娃娃，然後就塞進自己外套當中 。（圖／記者葉小金翻攝）

劉校長也轉述學生當下有接受老師道歉，同時知道謝姓老師不告而取是因為要拿給孫女，「非常可愛」的學生一聽就表示就要送老師的孫女玩，不過謝姓老師還很「婉拒」，劉校長說：「老師說當然不行，就是很可愛跟你買，但也搞不清楚價格多少，就一起上網找價格」，後來老師才要用2000塊購買。