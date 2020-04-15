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睡前漱口「沒講話沒搜尋」！一滑iPhone怕爆…跑出漱口水廣告：有沒有監聽啊

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滑手機,不屑,正妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO好奇「到底有沒有語音監聽打廣告」這回事。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都曾有「只是和朋友討論某商品，手機卻自己跳出該商品廣告」的經驗，讓人忍不住覺得毛毛的。就有網友在PTT的iOS板上發起討論「到底有沒有語音監聽打廣告啊……」，說雖然網路說這是都市傳說，但他近一年內屢試不爽，每次只要提到廠牌名，臉書、IG隨後就出現該廠牌廣告，根本玄到不行。

這位網友文中表示，雖然監聽這個說法是都市傳說，但他近一年內常發生類似的事情，「近一年內常常屢試不爽，每次只要講完一些廠牌名稱，臉書或IG隨後就出現該廠牌的推播廣告。」像他前天說要訂比薩，只是口頭講到A牌，也沒做任何文字搜尋，結果臉書就收到A牌比薩的廣告推播。

請繼續往下閱讀...

原PO忍不住問「大家也是這樣覺得嗎……？講個廠牌名稱不做任何搜尋，廣告卻還是出現在蘋果手機的APP啦……」並透露他覺得更玄的廣告推播經驗，「以往有更玄的，睡前用了某廠牌漱口水，也沒講話、也沒搜尋，上床前看個臉書，廣告就出現了（抖）。」

「4滑手機姿勢」看你的隱藏性格！。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人都曾有「和朋友討論某商品，手機就跳出該商品廣告」的經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

看到貼文後，就有網友表示同感，「之前吃飯跟朋友聊天聊到一個產品，回家滑網頁就跳出來了，怕爆」、「有同感。覺得只要生活中有口頭講到，但沒實際搜尋也會有相關廣告」、「+1，真的會這樣，沒有搜尋過卻跳出廣告」、「我朋友也說過，她跟她老公在睡前討論痔瘡，隔天出現診所的廣告，她非常驚嚇。」

留言中也有人認為，「真好= =我的廣告都是我用不到的東西」、「反正就算有也不是你能阻止的，不如就放心用」、「吸引力法則吧？每天我們接收的廣告很多只是沒上心而已」、「能關的權限就關掉吧，像我message的麥克風，都是真的有需要打電話時才打開」、「說不定每天本來就一堆廣告，但你看到你相關的就錯覺這樣。」

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