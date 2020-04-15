恆河水已能「直接飲用」！封城前原本髒爆　病毒讓印度聖河復活了

▲印度恆河污染十分嚴重，周圍貧窮人口經常利用河水沐浴、洗滌物品，廢水則直接排入河水中。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

印度恆河因水污染嚴重，過去不但無法被當作飲用水，當局甚至不建議民眾用河水沖洗身體。不過，自從印度因新冠肺炎疫情而全國封鎖後，恆河水質近期有了顯著改善，部分原先污染嚴重的河段，如今甚至已能直接飲用。

根據《印度時報》報導，北方邦污染管理局（UPPCB）去年10月曾向民眾呼籲，恆河水並不適合用來洗澡；更早前，印度中央污染控制委員會（CPCB）曾表示，印度河水「絕對不適合直接飲用」。

根據印度官方說法，恆河水中的大腸桿菌和糞大腸桿菌數量非常多，已經超過標準容許質的數十倍。在印度坎普爾（Cawnpore）賈納村（Jana）河段，大腸桿菌甚至超標80倍、糞大腸桿菌超標44倍。

不過，由於印度自3月份開始實施全國封鎖，恆河兩岸工廠也幾乎全部停工，讓恆河水質獲得顯著改染。曾任職康乃爾大學的環境科學家喬希（BD Joshi）表示，由於工業廢水、旅館餐廳汙水等污染物減少了500％，流經瑞詩凱詩（Rishikesh）和赫爾德瓦爾（Haridwar）的恆河水已經非常乾淨，達到能讓人在宗教儀式中飲用的程度。

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