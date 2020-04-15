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免排隊+現金免經手　商家導入取票機、叫號機、售票機保持社交距離

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商業,自動化流程 。（圖／記者廖明慧攝）

▲疫情影響商業活動，世界各國街上人潮銳減，街邊店生意更是首當其衝。人人都希望疫情盡快過去，恢復昔日榮景。（圖／翻攝自網路圖庫）

記者廖明慧／綜合報導

疫情影響下，全球經濟彷彿按下了暫停鍵，人潮錢潮消失於大街上，即便是沒有禁足令的台灣，也因為擔心群聚的感染風險，會盡量不去人多的地方。街邊店無論是小吃、餐廳、髮廊，人潮都都比過年前少了很多。很現實的，營收危機下雇主不得不修整組織架構，減少人力成本。

不只員工「被休假」沒收入感到心慌慌，雇主也是一個頭兩個大，名店不再排隊、永康商圈湧現關店潮，即使是營業中的店家也是憂心忡忡，「擔心沒有顧客上門、擔心付不出水電租金，擔心撐過三五個月疫情期間，卻等不到民眾的消費意願」，因為這波疫情傷了大部分民眾的口袋，在收入減少的情況下，消費意願自然下降。

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商家導入取票機、叫號機、售票機，免排隊維持社交距離

面對「現金荒」「原料荒」「需求荒」等多重壓力，店家為了戰勝這場長期抗戰，必須降低營運成本。有鑑於此，各行各業皆不同程度的導入流程自動化概念，以資訊設備取代人力，一方面減少人事費用，一方面疫情期間減少人與人的接觸，例如取票機、叫號機、自動售票機等設備，以往多用在連鎖餐飲、公家機關、診所醫院，現在越來越多個人商家導入，希望活絡經濟的同時避免人潮「聚集」與「排隊」，且一人一張號碼牌，拋棄型不回收，減少接觸傳染的機率。

「自動化」「AI」「遠距」不只是疫情下的變通方式，長期來說更是企業優化成本結構的一環，尤其是人力資源的規劃上有立竿見影的成效，且未來若遇類似風險，企業已具備防範於未然的免疫力，當大浪襲來可穩穩站上浪頭，而非被淹沒吞噬。

商業,自動化流程 。（圖／記者廖明慧攝）

● 餐盤回收機器人，服務於新東陽國道休息站與桃園機場。（圖／翻攝自Youtube

商業,自動化流程 。（圖／記者廖明慧攝）

● IKEA的霜淇淋一直是超值商品，夏天更是人手一支，為了減少排隊與等待，率先導入霜淇淋DIY販賣機。（圖／記者廖明慧攝）

商業,自動化流程 。（圖／記者廖明慧攝）

● 自動售票機讓服務員不必經手現金，不僅可以防偽鈔，更可維持手部清潔，讓防疫工作更到位。（圖左：捷運站。右圖：百元剪髮，翻攝自TK票王

商業,自動化流程 。（圖／記者廖明慧攝）

● 為維持社交距離，減少排隊聚集，並降低人與人接觸的機會，點餐機、取票機、叫號機都是店家好幫手。（圖左：麥當勞。右圖：街邊小吃店，翻攝自TK票王

取票機,叫號機。（圖／記者廖明慧攝）

● 街邊店也裝上取票機+叫號機，分散點餐和取餐人潮。（翻攝自TK票王，12MINI）

取票機,叫號機。（圖／記者廖明慧攝）

● 區公所新增「多櫃檯叫號系統」讓洽公民眾免排隊。（翻攝自TK票王

危機就是轉機！小成本流程大進化，疫情下業績逆勢翻轉

危機就是轉機，這場疫情雖按下了經濟活動的暫停鍵，但同時也提供了時間與空間，讓人們重新審視工作、家庭與人生。過去總是為生活繁忙庸碌，個人沒機會發展夢想、實現自我；企業沒時間重整組織、改善流程，不妨趁地球休養生息之時好好調養體質，讓疫情後身體更健康、企業更穩健。「疫情會結束，但人類發展不會」。當疫情結束時，就是新一波競爭的開始，趁此時調養體質，提升未來競爭力，絕對是CP值最高的策略。

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