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為何開店賺的比上班少？這8大錯誤第一次創業的老闆們全中

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創業,成功,失敗（圖／pixabay)

▲資深老闆們會提供創業新手一些寶貴經驗，尤其8大誤區千萬別踩。(圖／Pixabay，以下同)

生活中心／綜合報導

過年團圓時刻親友話家常，除了噓寒問暖關心要不要結婚、小孩要生幾個之外，也不免關心年終獎金領多少，工作這麼多年加薪了沒，當然也會聊到親朋好友的成功案例，例如「小學同學賣雞排買房子了」、「前同事自己開咖啡店好自由」、「同學家的鍋貼店翻新，生意好到用叫號機、取票機！每天大排長龍」，發財夢聽得大家心癢癢，也難怪領完年終獎金總是上班族「思考人生方向」的旺季。

創業開店就能賺大錢嗎？或著精準的說，創業當老闆賺得會比上班族多嗎？答案未必盡如人意。當然，賺錢並非創業唯一目的，若加權明分自由度、掌控性、興趣志向，或許賺多賺少就不是首要考量。

工作做得開心最重要，賺多賺少非唯一考量，但相信也不會有老闆願意「過得比上班差」。因此資深老闆們會提供創業新手一些寶貴經驗，尤其這8大誤區千萬別踩。

1.沒主見，定位不明
 一間店若定位不明，就會像多頭馬車一樣，營業時間、產品定價、行銷宣傳皆無所適從，連帶著營業規模、店面位置、產能產量也全跟著亂了套。以最夯的餐飲業來說，要推出早餐、早午餐、三餐還是夜貓宵夜，便關係著營業時間與產品區隔。此外，品牌風格影響價格，要薄利多銷抑或以價制量，也考驗著老闆們的智慧。

創業,成功,失敗（圖／pixabay)

2. 沒品味，行銷盲從
 無論產品走C/P值路線，或是高毛利高客單，所有的客層越來越在意「品味」。業主需跟上流行文化，將品味與格調內化在言談舉止間，才能給客人「有質感」的五感體驗。

3. 沒自信，定價失策
 許多店主缺乏自信，掉入便宜才有生意的迷思中。人人都愛「物超所值」，行銷、服務、質感都是產品的價值的一部分，業主要對自己的產品有信心。

4. 沒預算，自己人當員工
 親朋好友是最值得信賴的員工，但礙於輩份、交情等多種因素，不見得最好溝通，當意見相左時，為了不傷和氣，諸多抱怨只能藏在心裡。建議公私分明，家人、朋友、員工角色越單純越好。

5. 沒數字概念，不會算成本
 賠錢的生意沒人做，以最夯的餐飲業來說，食材、租金、人事開銷最大，然而苛刻了食材怕客人流失，低店租的店面沒人氣，少請一個店員怕忙不過來...，比例到底該如何拿捏？

創業（圖／pixabay)

【一般餐飲業者收支結構(佔營收比）】
食材成本30%-40%
租金15%-20%
人事15%-20%
管銷(水電燃料費、消耗品費、稅金、利息、設備維修費、保全費用等雜項)10%-20%

6. 沒EQ，大頭症上身
 也許是職場霸凌的反撲，也許是宮鬥劇看太多了（笑），對員工大小聲、見不得員工喘息的慣老闆十分惹人厭。
其實這樣頤指氣使的態度不只員工痛苦，客人也都看在眼裡，不知不覺中損害了品牌形象。

創業,成功,失敗（圖／pixabay)

7. 沒時間，執行力不佳
 不比以前在職場當員工，時間到了可以拍拍屁股就下班，LINE不讀不回、Email視而不見都沒關係。創業之後，不管做什麼畢竟都是自己的事業，幾乎沒有上下班的分別，只要是醒著，工作就如影隨形，隨時想著營業額、行銷方案、促銷價、材料比價、設備自動化等。「機會是留給準備好的人」，然而在瞬息萬變的時代裡一切都不同了，「行動力」才是致勝關鍵，「一邊準備一邊找機會」讓效率才贏在起跑點。而時間？就像乳溝一樣，擠一擠就有了。

8. 沒經驗，工作流程複雜自亂陣腳
 聰明頭家們為了節省人力通常一人身兼數職，然而校長兼撞鐘，忙起來絕對分身乏術。如何解決忙不過來的問題？相較於聘請員工，多數老闆選擇使用自動化設備，主要考量是成本與管理兩大因素。在管理上，機器無休假、排班、情緒等問題；在成本上，小型POS的售價比一位計時人員第一個月的月薪還少。

POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王（圖／TK票王提供）

▲取票機、叫號機是店主的「排隊好幫手」，更是生意興隆的指標。（圖／TK票王提供）

POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王,創業（圖／TK票王提供）

▲TK票王表示，過去多半是連鎖體系才會使用POS系統，但近年來非連網型的小型POS系統價格親民、操作簡易，廣受微創採用，包括傳統麵店、夜市一人攤、美食街店面等。（圖／TK票王提供）

舉例來說，一位計時人員時薪150元，一個月工作21天，每月薪資25,300元，而一台適用於餐飲店的小型POS僅2萬元，無月租無綁約，還可紀錄每日銷售明細，利於盤點結算，幫老闆們省下大把時間和金錢。

創業,成功,失敗（圖／pixabay)

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