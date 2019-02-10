創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

▲ 創業非一蹴可幾，必須先學會「3技能+5準則」，並且懂得「成本」計算。(圖／Pixabay)

生活中心／綜合報導

過去，老一輩的人認為興趣不能當飯吃，找份安穩的工作賺錢養家，才是「人生正途」。然而，人生不是只有賺錢過日子而已，每個人都有屬於自己的天賦才華，若過度在意舊思維的束縛，夢想也就跟著缺氧窒息了。幸好，網路發達的世代裡，各式的資訊、平台、工具隨滋長每個人的夢想，現代人不僅敢夢，更敢逐夢，因此市場百花齊放、行行出狀元，創業更成為現代有志青年的第一志願。然而創業非一蹴可幾，必須先學會「3技能+5準則」，並且懂得「成本」計算，其中最難控制的便是人事成本，許多老闆們坦言「人難管」，因此即便一人開店也會購入POS系統、叫號機、取票機、售票機等設備。TK票王資深工程師林先生表示，以餐飲業為例，過去POS系統多半應用在連鎖（加盟）規模，但近兩年來連夜市一人攤、獨自經營的傳統麵店、糕餅老舖都在使用，可見大家都意識到流程自動化對於節省成本有很大的幫助。

▲吃是世界上最大的生意，食物是每人每天必須消費的項目。圖為高雄吉林夜市 。(圖／取自高雄旅遊網)



▲現代人不僅敢夢，更敢逐夢，創業更成為現代有志青年的第一志願。圖為 新北市手感創意市集。(圖／取材新北市手感創意市集臉書)



3項技能練起來



「時間花在哪裡，成就就在哪裡」，心中有夢就要趁早實踐。過來人更提醒，創業之初大小事都得親力親為，「體力」是一大考驗，別抱著等退休後再做的想法，想創業就要趁早！根據1111調查，高達33.1%是21-30歲的泛新鮮人，例如來自雲林23歲的雅安，高中學習美髮設計，肆業後北上台北存錢打拼，期間從事過作業員、美髮助理等工作，但始終都不是自己的興趣，後來與朋友合資從事餐飲業，雖然每天從早上6點多忙到晚上近11點，但她很開心前四個月平均月營業額40-70 萬元，達到損益兩平。

1111人力銀行副總經理李大華建議有意創業的年輕人，應提早進行創業規劃，遵循「創業333法則」：具備3年相關工作經驗、擁有3項技能(行銷公關、經營管理、財務會計)、預留3成資金周轉，才能降低創業風險，朝向永續經營的目標前進。（原文：https://www.ettoday.net/news/20170314/883707.htm）

5大準則記下來

想創業的年輕人除了趕緊把「333法則」練起來，還要時時記住「猶太人的賺錢5大準則」，例如吃是世界上最大的生意、要懂得說好話、節約但不吝嗇、心理暗示術、誠信至上。



1. 吃是世界上最大的生意：食物是每人每天必須消費的項目，也是大家最容易進入的一門生意。例如小吃店、咖啡廳、烘焙坊等，大規模的如酒吧、飯店。

2. 說好話：猶太人做生意有三名言：不會笑，不要開店。不會讚美，不要說話。不會說故事，不要銷售。

3. 節約但不吝嗇：愛錢、關心錢，儲蓄是為了投資。

4. 心理暗示術：「我不明講，但你都懂」。例如精品代表時尚、烈酒代表品味、喝星巴克就是都會時尚人...。消費者會投射自己成為廣告中的主角。

5. 誠信至上：最基本，也最重要。水果再好吃，一小袋上千元坑殺了顧客，也活埋了自己的未來。



實務經驗：為了賺更多，買設備省不得

除了「3技能+5準則」，實務上「成本」很重要，畢竟營業額扣掉每月成本才會是進口袋的利潤。接下來，我們來看看成本這件事。



以台灣最興盛的餐飲業為例，食材、租金、人事開銷最大，苛刻了食材怕客人流失，低店租的店面沒人氣，少請一個店員怕忙不過來。不妨借鏡日本，先從「人事成本」下手！觀察日本商店，為節省人力，自動販賣機、餐券機相當普遍，從家庭料理小店到跨國連鎖的拉麵店都廣泛採用；台灣最常見的則是取票機和叫號機，只要是是會「排隊」的店家很適用，例如百元剪髮、飲料店、醫療院所、金融機構。

▲▼台灣最常見的則是取票機和叫號機，只要是是會「排隊」的店家很適用，例如百元剪髮、飲料店、醫療院所、金融機構。（圖／TK票王提供）



許多老闆們坦言「人難管」，排班、休假、獎懲、情緒、健康、願景...樣樣都得顧及，因此「無人店」大行其道，例如夾娃娃店和自助洗衣店，就連服務業也利規劃自動化流程減少人力，再透過取票機、叫號機、售票機、POS系統的輔助，達到降低成本、提高品管的雙贏局面。

▲過去POS系統多半應用在連鎖體系，但近年來夜市一人攤、獨自經營的傳統麵店、糕餅老舖都在使用，可見大家都意識到流程自動化對於節省成本有很大的幫助。圖為羅東夜市燒烤杏鮑菇，每天開店都大排長龍，利用迷你POS系統、取票機、叫號機等設備，老闆一人顧店游刃有餘。（圖／TK票王提供）

▲POS系統可依顧客需求客製化菜單與硬體尺寸，還提供一年保固及備機服務，讓店主無後顧之憂。圖為7寸POS系統+出單機。（圖／TK票王提供）



舉例來說，一位計時人員時薪150元，一個月工作21天，每月薪資25,300元，而一台適用於餐飲店的小型POS僅2萬元，無月租無綁約，還可紀錄每日銷售明細，利於盤點結算。聰明老闆們精算後大多選擇投資設備，因為人事成本為每月支出，且不計三節獎金和加班費，而購買設備僅需第一次的購入成本，後續保固服務由品牌負責。

全球悶鍋經濟未見好轉，物價上漲不回頭，上班族「薪情」好鬱悶，2019錢哪裡來？許多人萌生創業念頭。然而這已不是個天公疼憨人的年代，也不是苦幹實幹就會有甜美回報，「努力很重要，但更重要的是，要努力在對的地方」！

