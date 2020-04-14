「民眾省著用、政府大搞口罩外交」　陸媒：以疫謀獨注定徒勞

▲14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延全球，日前，我方面多次捐贈口罩援助歐美，贏得外交掌聲，卻也引來大陸媒體反擊。大陸官媒新華社旗下的《參考消息網》一篇文章標題寫下「要民眾省著用，台灣政府卻出手闊綽，為何？」內文指出，我方大搞口罩外交，在國際上刷存在感，「以疫謀獨」註定徒勞。

近日，台灣依然有排隊買口罩現象，《參考消息網》評論表示，民進黨政府卻向外大撒口罩，從第一波向歐美國家和所謂邦交國捐贈1000萬隻，到第二波向新南向國家、北歐、美國、拉美等再捐1000萬隻。此舉，引發民眾不滿，要求先自救再救人。

▲唐鳳、陳時中實測「乾蒸口罩」。（合成圖／唐鳳臉書、翻攝直播）

台灣行政院長蘇貞昌表示，「媽媽從小就告訴我們，自己吃剩的給人家，省吃儉用幫忙鄰居，才是高貴的情操」、「我們買早餐的時候也是有排隊」等言論，陳時中5日在記者會上示範電鍋蒸口罩，可以重複使用4、5次。針對上述言論，《參考消息網》表示，「明明口罩產能無法滿足民眾內需，民進黨政府為何一面苛求民眾省吃儉用，問題是，民進黨政府私心太重，名為助人，實則夾雜了太多政治算計。他們在算計什麼呢？一言以蔽之，就是以疫謀獨。」

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）

該評論也點出三點面向，對於台灣在友邦支持下，將口罩作為加入世界衛生組織的敲門磚。《參考消息網》則回應，「台灣不可能成為世衛組織成員。世衛組織是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣作為中國的一部分，沒有資格成為成員。」

對於台灣努力穩固邦交，拓展國際空間。《參考消息網》也表示，只是在刷存在感，是自欺欺人的幻象。台方的小恩小惠不會扭轉歷史趨勢。與中國大陸建交的國家更不可能因為蠅頭小利，開歷史倒車，倒向台灣方面。

最後，針對台美關係，該評論也指出，「尋求美國進一步庇護，作為抗中謀獨的靠山。美國是靠不住的，終將自食惡果。」美國權衡利弊之後，註定會將台灣這顆棋子變為棄子。