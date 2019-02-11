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店面多少錢值得租？高手分析：精算3成本答案秒出　

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▲東區商圈沒落加上租金壓力，不少店家經營不下去。（圖／記者黃士源攝）

生活中心／綜合報導

現代人點子多，行動力高，勇於追求自己的夢想，許多人都想透過創業來實踐內心想法，其中又以餐飲業最興旺。開店的第一步就是會找「金店面」，通常熱門地段店面可遇不可求，大家都想租，但近兩年台北東區店面一間接著一間關，原來是房東漲租逼退店家，甚至喊價至1坪1萬，50坪店面月租金就要50萬。 店面多少錢值得租？拆解餐飲業每月成本結構，業主得做到「食材+租金+人事不超過營收 70 %」才有贏面。專營餐飲POS系統的TK票王觀察分析，台灣物價齊漲，食材成本難樽節，只能從人事管銷著手，以日本為例，餐飲業為節省人力，自動販賣機、餐券機相當普遍，台灣最常見的則是取票機、叫號機和POS系統。每個老闆當然都想生意興隆賺大錢，然而金店面是否值得租？若精簡人事管銷後成本仍偏高，不妨再多觀察多評估。

▲▼澄清路、大埤路口的黃金店面提高租金，原本的出租的麥當勞不租後，義式鐵板燒餐廳經營後也關了。（圖／記者宋德威攝）

▲澄清路、大埤路口的黃金店面提高租金，原本的出租的麥當勞不租後，義式鐵板燒餐廳經營後也關了。（圖／記者宋德威攝）

金店面掉漆！人潮不再租金卻狂漲
這些不敵高租金的房客包括財力雄厚的連鎖企業，例如SOGO百貨忠孝店旁的Fridays、SOGO對面的小林煎餅、南京東路許留山、師大商圈MOS漢堡，皆因高房租退出了。事實上，不只台北如此，中公益公益路、大墩路口的「赤鬼牛排」，即便月營收800萬元，仍不敵房租高漲（80萬漲到120萬）而搬離。這現象也發生在小巷內，中原夜市「皇后先生」飲料店每日大排場龍，卻在2018年無預警之下因高房租拉下鐵門。

▲近年隨著商圈轉移、租金過高等因素，台北東區漸漸沒落。(圖／本報資料照）

▲難擋東區高房租，老餐廳永福樓2019年2月底熄燈。（圖／記者陳涵茵攝）

苦幹實幹「天公疼憨人」？掌握營運管銷才是獲利王道
金店面=賺大錢公式只是「理想狀態」，甚至已成爲過去式。現在做生意不只租金高，連原物料、工資、水電瓦斯通通都在漲，淨利壓縮只剩2成的小店比比皆是，且餐飲店每日產能有限，連帶著「營收也有天花板」，最終收益被租金吃光，頭家們不禁大嘆「賺的都給房東了」、「根本白忙一場」。苦幹實幹就能賺錢的時代過去了，店主必須掌握「三大成本」才能保有利潤空間。

▲各種成本的墊高導致利潤變薄，不只蛋黃區大品牌撐不下去，街邊小店也經營得很辛苦。（圖／記者廖明慧攝）

求生3招：「食材+租金+人事」不超過營收 70 %
賠錢的生意沒人做，房東B2B，開店的老闆們B2C，大家想賺錢。小老闆們在無法壓制漲租的情況下，必須更精算成本。以最夯的餐飲業來說，食材、租金、人事開銷最大，然而苛刻了食材怕客人流失，低店租的店面沒人氣，少請一個店員怕忙不過來...，比例到底該如何拿捏？

【一般餐飲業者收支結構(佔營收比）】
一：食材成本30%-40%
二：租金15%-20%
三：人事15%-20%
管銷：水電燃料費、消耗品費、稅金、利息、設備維修費、保全費用等雜項 10%-20%

▲餐飲業是許多人的創業首選，頭家們都知道「真材實料」是快速竄紅的不二法門，更是成為排隊名店的必備條件，然而如何在「高CP值」下仍能保有利潤、長久經營？關鍵就在「三大成本」。（圖／記者廖明慧攝）

借鏡日本，先從「人事成本」下手
原物料與租金雙漲的年代，店主要樽節這兩項成本難度較高，必須先從「人事成本」著手。觀察日本商店，為節省人力，自動販賣機、餐券機相當普遍，從家庭料理小店到跨國連鎖的拉麵店都廣泛採用；台灣最常見的則是取票機和叫號機，只要是是會「排隊」的店家很適用，例如百元剪髮、飲料店、醫療院所、金融機構。

松屋,餐券,取票機,TK票王（圖／翻攝自日本網站）

▲日本餐飲業普遍使用餐券機，從點餐、出單、找錢都是自動化服務。（圖／示意圖，翻攝自網路)

名店必備「排隊神器」，廣納人潮獲利更上一層樓
台灣是美食之島，不只珍珠奶茶揚名國際，連台灣人每天吃的麵、飯、水餃也能不斷創新，這些名店美食常常大排長龍，若再加上特惠促銷，排隊真的是考驗消費者耐心，也考驗著店員「臨危不亂」的能耐。因此取票機和叫號機成為店家必備「排隊神器」，一方面避免消費者插隊，另一方面店員們按順序做事，最重要的是店家可降低出錯的廢料成本（管銷費用）以及人事支出。

,創業,POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王,（圖／TK票王提供） ,創業,POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王,（圖／TK票王提供）

▲取票機、叫號機不只是公家機關、銀行、百元剪髮的必要裝置，更拓展至餐飲業，成為連鎖名店的展店神器。上圖左：石二鍋MINI、上圖右：吉龍糖。（圖／TK票王提供

一人創業分身乏術好無力，小型POS「流程自動化」神助攻
台灣微創片地開花，聰明頭家們為了節省人力通常一人身兼數職，然而校長兼撞鐘，忙起來絕對分身乏術。如何解決忙不過來的問題？相較於聘請員工，多數老闆選擇使用自動化設備，主要考量是成本與管理兩大因素。在管理上，機器無休假、排班、情緒等問題；在成本上，小型POS的售價比一位計時人員第一個月的月薪還少。

創業,POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王（圖／TK票王提供）

▲許多業主坦言，在管理上，機器無休假、排班、情緒等問題；在成本上，小型POS的售價比一位計時人員第一個月的月薪還少。（圖／TK票王提供）

舉例來說，一位計時人員時薪150元，一個月工作21天，每月薪資25,300元，而一台適用於餐飲店的小型POS僅2萬元，無月租無綁約，還可紀錄每日銷售明細，利於盤點結算，幫老闆們省下大把時間和金錢。

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