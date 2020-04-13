嘉義4名店「沒戴口罩不賣」！林聰明沙鍋魚頭直接送　客人回贈30片超暖心

▲林聰明贈排隊客人口罩，怎料暖心客人事後直接回饋30片。（圖／林聰明提供）

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭月初為了配合防疫，不僅店休5天進行全面消毒，11日恢復營業後更與多間名店一起發起「不戴口罩不賣」活動。開始實行後，老闆林聰明見不少客人大老遠來排隊，卻因沒戴口罩差點買不到，私下就送了1片口罩給客人，怎料客人們返家後，竟寄送多片口罩回來，甚至還有家庭直接給了1包30片，讓他們覺得實在好暖心，決定將這份愛心延續下去。

新冠肺炎疫情延燒，不少美食評店紛紛祭出各項防疫措施，而嘉義林聰明沙鍋魚頭便與福義軒、御香屋、劉里長雞肉飯4大名店一起發起「不戴口罩不賣」活動。

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▲林聰明沙鍋魚頭為了防疫，在店門口還擺出一排三角錐，提醒顧客和店員保持1公尺的社交距離。（圖／記者翁伊森攝）

林聰明沙鍋魚頭在店門口貼出公告，要求客人遵守消毒防疫措施，入店消費需要量額溫、手部消毒，排隊客人也一律要戴上口罩，不戴口罩就不受理點菜服務，另外店門口則擺出一排三角錐，提醒顧客和店員保持1公尺的社交距離，同時也噴漆標誌，規範排隊人潮保持至少1公尺距離。

林聰明執行長林佳慧坦言，「不戴口罩不賣」活動開始實行後，清明假期來客數多，有鑑於許多外來客人都到店門口了，卻因沒戴口罩吃不到實在有些可惜，店內都會準備備用口罩，提供給未戴口罩的外帶或內用客人，有時連推輪椅賣口香糖的婆婆也跟他們要，他們也是來者不拒。

林佳慧表示，不過就有客人拿了1片口罩後，回頭就寄來了8、9片，甚至來有一個家庭直接帶著一整包30片回來，讓他們覺得實在好暖心，於是現在只要見有民眾沒戴口罩到店消費，他們都會直接將口罩送出，決定將大家的愛心延續下去，展現台灣人美麗的一面。

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▲林聰明沙鍋魚頭日前與其他排隊名店一同響應「不戴口罩不賣」活動。（圖／記者翁伊森攝）

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