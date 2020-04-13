請勿登座！保持愛的距離徹底防疫　門諾醫院候診全面採梅花座

▲門諾醫院全面實施梅花座，每間隔一個座位就貼上粉紅色「請勿登座」的提醒單張，期盼大家齊心防疫，度過疫情。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續延燒，儘管如此，到醫院看診的民眾還是很多，為了讓病患保持適當的安全距離，配合中央疫情指揮中心防疫措施，花蓮門諾醫院自即日起院內全面實施梅花座，每間隔一個座位就貼上粉紅色「請勿登座」的提醒單張，期盼大家齊心防疫，度過疫情。



為避免新冠肺炎病毒在社區擴散，中央疫情指揮中心呼籲民眾保持適當社交距離，呼籲民眾在室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離。落實中央政策，門諾醫院自即日起將候診區、休息區、領藥區等採以「梅花座」方式，以保持病人適當的安全距離，減少相互感染機率。



門諾醫院表示，即日起院內門診、批價、藥局、生診科、放射科、牙科等候診區座椅皆可看到貼有「請勿登座」的提醒單張，只要看到椅子上貼的粉紅色單張，就是提醒民眾保持「愛的距離」，讓候診患者彼此都能更安心。





不只候診區，批價掛號區、領藥區，也都全面落實這項防疫措施，雖然造成些許不便，但實施首日，民眾配合度高，除了主動避開特定座位，也會提醒未注意的民眾遵守這項措施。此外，院內一旦出現排隊人潮時，相關單位也會隨時呼籲民眾要保持適當距離，以策安全。



為了讓慢性病患者不用進醫院排隊，或在醫院裡面等待，院方也特地在仁愛樓批價櫃檯開設慢箋領藥服務，每周一至週五上午9點至12點，需領取第二、三次慢性病連續處方箋之民眾，可多加利用。

門諾醫院呼籲民眾，疫情持續發酵，防疫期間應減少到醫院以避免感染，進醫院時務必備齊健保卡等相關證件，並落實戴口罩、量體溫等政策，同時加強個人衛生習慣，保持社交距離、避免出入公共場所以及人多的地方等都是自我保護的方式，唯有透過落實自我保護，才能降低感染與傳播的機會。

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