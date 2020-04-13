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百貨美食街防疫隔板可以「玩拍貼」　民眾：苦中作樂

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▲百貨,美食街,透明隔板,防疫。（圖／京站、遠百提供）

▲百貨美食街設透明隔板防疫，京站貼上趣味貼紙，吸引民眾拍照。（圖／京站、遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情未歇，許多百貨業者為加強防疫，在美食街等一同併桌的場合，設置透明隔板來阻絕感染，包括環球購物中心、大立百貨、遠東百貨等，其中京站時尚廣場還將透明隔板「升級」，在上面貼上翹鬍子、眼鏡等趣味圖案，讓民眾忍不住玩起拍貼，上班族林小姐表示：吃飯時不能戴口罩，有透明隔板感覺安心不少，趣味設計有跟同事玩拍貼，也算苦中作樂。

▲百貨,美食街,透明隔板,防疫。（圖／京站、遠百提供）

近期中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，表示人與人距離應保持1.5公尺，室外距離1公尺，如無法遵守其距離，建議戴上口罩交際，許多百貨美食街也在部分座位，放置透明的壓克力隔板，來避免衛生疑慮。

京站時尚廣場旗下台北車站與新店小碧潭，從4／11起在原先架設好的美食街的防疫透明隔板上，貼上了翹鬍子、眼鏡等有趣的造型圖案，讓隔板變得更有趣。業者表示，除了可以杜絕飛沫、安心用餐，還可以在用餐期間增添輕鬆、有趣的互動，與一同用餐的親朋好友體驗拍照打卡的樂趣，一掃因疫情帶來的緊張感。

▲百貨,美食街,透明隔板,防疫。（圖／京站、遠百提供）

不少民眾相當買單，可見到許多民眾在隔板前用手機玩起拍貼，臉上表情彷彿也輕鬆不少。近期遠百防疫用餐隔板也全線上路，包含遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮在美食街小吃共餐區隔板陸續啟用。另遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義沒有美食街，餐廳也採取梅花座位設置，消費者可以安心用餐。

▲百貨,美食街,透明隔板,防疫。（圖／京站、遠百提供）

▲百貨,美食街,透明隔板,防疫。（圖／京站、遠百提供）

▲遠百旗下系統防疫隔板也全線上路。

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