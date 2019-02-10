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學會成本怎麼算　開什麼店都賺！「三大成本」須低於營收70% 

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創業（圖／pixabay)

▲根據yes123求職網2018年12月公布調查顯示，有71.6%受訪民眾自認經濟狀況處於貧窮狀態。危機就是轉機，薪情差不如創業自己當頭家，然而有些「眉角」必須留意，尤其一定要先會算「成本」。（圖／Pixabay)

生活中心／綜合報導

全球悶經濟，台灣也不例外，上班族領完年終獎金總是「幾家歡樂幾家愁」。然而不管多「歡樂」，總覺得錢不夠用，主要是因為物價漲不停，連學生最愛的高CP值速食都不再是銅板價，便利商店三明治、連鎖手搖飲更是一漲再漲。到底有多少人滿意自己的薪水呢？根據yes123求職網2018年12月公布調查顯示，有71.6%受訪民眾自認經濟狀況處於貧窮狀態。危機就是轉機，薪情差不如創業自己當頭家，然而有些「眉角」必須留意，尤其一定要先會算「成本」，其中最難控制的便是人事成本，許多老闆們坦言「人難管」，因此即便一人開店也會購入POS系統、叫號機、取票機、售票機等設備。TK票王資深業務工程師林先生表示，以餐飲業為例，過去POS系統多半應用在連鎖（加盟）規模，但近兩年來連夜市一人攤、獨自經營的傳統麵店、糕餅老舖都在使用，可見大家都意識到流程自動化對於節省成本有很大的幫助。

成本怎麼拿捏？以餐飲業為例

大家都知道「售價-成本=利潤」，開店做生意一定要會算成本，以台灣最活絡的餐飲業為例，成本細項與佔比該怎麼估算才合理呢？拆解諸多費用項目，食材、租金、人事開銷最大，然而苛刻了食材怕客人流失，低店租的店面沒人氣，少請一個店員怕忙不過來...，比例到底該如何拿捏？ 

【一般餐飲業者收支結構(佔營收比）】
 食材成本30%-40%
租金15%-20%
人事15%-20%
管銷(水電燃料費、消耗品費、稅金、利息、設備維修費、保全費用等雜項)10%-20%

▲以餐飲業為例，食材、店租、人事「三大成本」須低於營收70% 。（圖／示意圖，資料照)

 長久之計：先從人事成本下手  

原物料與租金雙漲的年代，店主要樽節這兩項成本難度較高，必須先從「人事成本」著手。觀察日本商店，為節省人力，自動販賣機、餐券機相當普遍，從家庭料理小店到跨國連鎖的拉麵店都廣泛採用；台灣最常見的則是取票機和叫號機，只要是是會「排隊」的店家很適用，例如百元剪髮、飲料店、醫療院所、金融機構。有開店經驗的老闆們都知道，食材、口味、出餐速度都是可以控制的，唯獨「人」最難管，其中又以「皇親國戚」的溝通最高難度，畢竟「親兄弟明算帳」只是理想，實務上很難做到。

小吃 。（圖／記者廖明慧攝）

▲餐飲業工作辛苦，培養優秀員工不容易 。（圖／示意圖，資料照)

松屋,餐券,取票機,TK票王（圖／翻攝自日本網站）

▲日本餐飲業普遍使用餐券機，從點餐、出單、找錢都是自動化服務。（圖／示意圖，翻攝自網路)

老闆經驗談：一人創業很自由 

通常，營業規模越大，營業額也越高。然而礙於成本高漲，高營業額也無法保證老闆賺得多。資訊發達的年代，行銷工具百花齊放，2017年時馬雲就說「個人創業時代來臨了」。的確，越來越多老闆認為「一人作業」很自由，營運方針與行銷模式自己說了算，彈性高、執行力強，「荷包滿滿」只靠自己。

POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王（圖／TK票王提供）

▲學習日本經驗，台灣夜市小吃也運用「自動化服務」來管理點餐人潮。上圖是餐飲業普遍使用的叫號機。（圖／示意圖，TK票王提供)
個人創業好幫手：客製化小型POS系統

不過，一人創業的頭家們通常校長兼撞鐘，忙起來絕對分身乏術。如何解決忙不過來的問題？相較於聘請員工，多數老闆選擇投資資訊設備，主要考量是成本與管理兩大因素。在管理上，機器無休假、排班、情緒等問題；在成本上，小型POS的售價比一位計時人員第一個月的月薪還少。 

舉例來說，一位計時人員時薪150元，一個月工作21天，每月薪資25,300元，而一台適用於餐飲店的小型POS包含軟硬體僅2萬元，無月租無綁約，還可紀錄每日銷售明細，利於盤點結算，幫老闆們省下大把時間和金錢。

POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王（圖／TK票王提供）

▲羅東夜市烤杏鮑菇使用7寸POS系統+出單機+叫號機，實現一人創業夢想。（圖／示意圖，TK票王提供)

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關鍵字：POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王

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