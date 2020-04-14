清明連假後「高採檢、低確診」　張上淳：國內社區環境仍相對安全

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

經過一個多月時間，國內今（14）日終於再現單日「零確診」，近期觀察也發現，在大量通報採檢的情況之下，連續一周新增病例都僅在個位數，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這代表國內社區環境仍相對安全。

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布國內沒有新增確診，是時隔36天、從3月9日以來再次見到零確診，國內病例維持在393案。日前有醫師分析近期趨勢認為國內疫情高峰期已過，指揮官陳時中說，日零確診大家都很高興，「有點小確幸」，雖然這幾天本土個案比例維持算低，台灣社區內相對安全，但還是需要隨時提高警覺，無法說台灣已經過了疫情高峰期。

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▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳表示，國內採檢量從清明連假開始上升，一般在假期間的通報採檢量會偏低，但連假期間始終維持800~1000件的數量，分析其原因主要是擴大社區的採檢通報，任何肺炎或者呼吸道症狀，只要醫師評估懷疑即可通報。

張上淳進一步指出，連假後光是首日就來到單日最高的1800件，其後約保持在單日1500~1700件左右，週末略低，昨日又出現1300件的採檢量。即便這樣擴大社區監測、採檢量高的情況下確診仍低，這顯示病毒沒有在社區散播，意味社區裡面的環境相對安全。

談到接下來疫情防治重點，陳時中表示，仍關注於居家檢疫，近期宣布的政策包含採檢後先集中檢疫沒問題才返家檢疫，接下來預先在登機前就能先檢視是否有合適的檢疫場所，就是希望居家檢疫這端不要出現破口。

至於清明連假一波人潮活動是否算安全過關？張上淳會後受訪也說，以潛伏期推算還是要觀察到19日，本週過完比較安心，擴大篩檢仍抓不到任何個案，可以判斷疫情沒有傳播出去。