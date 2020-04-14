國民黨團公布協商影片　反擊民進黨造謠「發現金紓困」人人有獎

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▲國民黨團召開「排富發現金 看得到 吃得到 卡實在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院黨團針對紓困條例特別預算修正草案進行協商。國民黨團主張追加1000億預算「排富發現金」，遭民進黨批評「人人有獎」，雙方二度協商沒有共識。國民黨隨後召開記者會，立委蔣萬安痛批民進黨惡意扭曲、放假消息，楊瓊瓔則喊出「莫忘世上苦人多」，呼籲民進黨傾聽基層民眾心聲。

立法院14日針對行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案二度協商，國民黨仍堅持「發現金」紓困，加上不滿民進黨團在臉書發文稱「人人有獎、做人情」惡意扭曲，雙方激烈爭執不休，國民黨團再度退席表達抗議，協商二度破局。

針對民進黨指國民黨團提出人人有獎的「1000億現金發放」毫無依據，國民黨團會後召開記者會，蔣萬安指出，黨團從4月6日開始，就以圖表告訴大家發放現金的計算方式，「昨晚民進黨團卻在臉書發送假消息，惡意扭曲，我們一開始昨天協商就拿出這張手板，他們卻不斷在網路上發假消息，我們沒辦法接受。」

國民黨團接著播放這兩天協商的錄影片段，蔣萬安說，今天早上協商，國民黨強調發現金會排富，柯建銘和民進黨委員卻稱說第一次看到，還問他是不是第一次拿出來，呼籲「民進黨請停止惡意抹黑造謠、放假消息，否則誰敢跟你協商。」

總召林為洲表示，行政院版本已經有1035億元現金要用來補貼弱勢，包括薪資補貼419億元、補助自營工作者336億元、弱勢補助40億元、減班休息60億元、擴大就業就業180億元，但民進黨補助的對象，總共只補助到302萬人，但農民、低收入、沒有參加勞保的人都補助不到，同時還需要申請、審查，換句話說還有可能領不到，因此國民黨團才提出版本，以有排富機制的方式發放紓困現金。

黨團首席副書記長林奕華則批評，「昨天蔣萬安委員講什麼沒在聽，我們法案寫什麼也沒在看，執政黨可以這樣嗎？」直呼執政黨放假消息對社會是不當示範，應該道歉。

「莫忘事上苦人多！」立委楊瓊瓔說，從財政委員會講「發現金卡實在」，到經濟委員會、國是論壇也都再講，民進黨耳朵聽不到接地氣的需求，「國內所有財經學者、人民都說已發現金滿足度最高，民進黨，莫忘事上苦人多，發現金、排富卡實在，看得到吃得到。」

▼國民黨紓困補助金發放排富級距表。（圖／國民黨團提供）

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