影／環保署再傳員工喉嚨痛受檢　張子敬：超前部署啟動居家上班

記者林銘翰／台北報導

環保署秘書室員工日前參加埃及團，回國後確診新冠肺炎，14日又傳一名環保署綜計處人員因喉嚨痛被醫院要求要到醫院進行採檢。環保署長張子敬14日表示，這名員工只是去做檢驗、不是確診，已請與該員工接觸的周邊同事先居家上班，並強調「我們這是超前部署」。

▲環保署長張子敬。（圖／記者屠惠剛攝）



環保署秘書室員工上月回國後確診新冠肺炎，今日又傳一名環保署綜計處人員因喉嚨痛被醫院要求要到醫院進行採檢，經綜計處證實，該名員工前幾日喉嚨痛到醫院就醫，因症狀包含喉嚨痛、咳嗽等症狀，被醫院要求進一步採檢，目前預計周四採檢會出爐。

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院長蘇貞昌14日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委何志偉質詢時表示，環保署又一人確診新冠肺炎，目前有部分人員啟動居家上班，未來是否會比照學校，有兩人確診就停止上班，環保署的應對為何。

對此，張子敬表示，環保署的第1例是去參加旅遊，該員工過了隔離期，現在已康復在家自主管理；第2例的員工則在過程中加強防疫措施，因其他同事的意識很高，這位員工昨天上班時，雖自認為是前一天吹到風、扁桃腺發炎，但其他同事很小心，還是請他到醫院就診，醫師也做了採檢。

張子敬說，這名員工只是去做檢驗、不是確診，環保署已經請與該員工接觸的周邊同事先居家上班，並強調「我們這是超前部署」。

張子敬表示，環保署本來就有建立居家上班制度，只是先請這些同事優先居家上班，且居家上班要照規定打卡，都能直接上網來操作，一切都按照規定來。

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