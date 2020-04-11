快訊／新冠肺炎再添3例「全境外移入」　累積病例385案

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增3例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，分別為60多歲男性(案383)、70多歲男性(案384)及20多歲女性(案385)。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／攝影中心攝）

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指揮中心表示，案383及案384均透過機場採檢發現，其中案383長期於美國工作，3月31日出現胃部不適、食慾不佳並自覺發熱，曾於美國當地就醫；案384長期旅居美國，4月3日出現咳嗽有痰症狀。兩人均於4月10日入境，因主動申報有不適症狀，由機場採檢通報，於今日確診。

案385於法國就學，4月3日入境後進行居家檢疫，4月4日出現流鼻水、鼻塞症狀，4月7日發燒，當日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

▲今日新增確診3個案。（圖／王譯萱製作）



▲截至4月11日為止，全台確診數達385人。（圖／王譯萱製作）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0411新增3例確診。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）