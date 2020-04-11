口罩販賣機上線！健保卡一插用PAY即買、悠遊卡也可通

▲北市口罩販賣機將上路。（圖／資訊局提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，導致口罩需求大增。儘管目前已通出現上購買的管道，但為了進一步減低販售口罩臨櫃人員的負擔，台北市政府研擬「實名制口罩販賣機」，11日正式和市民見面，初期規劃2組機台，於信義區健康服務中心試辦1個月。民眾只要插入健保卡，透過悠遊卡或電子支付付費，就可購買口罩，過程不到1分鐘。

該口罩販賣機為北市府與衛生福利部及中央健保署合作，由健保署開發應用程式介接口罩實名制資料庫，透過台北市則透過智慧城市專案辦公室，媒合過去曾在寧夏夜市推出身分證辨識的口罩販賣機之新創業者「業安科技」，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」。

資訊局表示，試辦階段選定在信義健康服務中心，未來會根據試辦結果再研擬擴點，第二階段則預計在12行政區健康服務中心設置。資訊局說，市民原本就可以在健康中心購買口罩，販賣機內的口罩為該健康中心每日所得之配給，只是挪用部分存量到販賣機上販賣。

由於販賣機需要專人引導，因此開放時間則為平日的上午8點30分到晚間6點30分，例假日則改為8點30分到中午12點。另外，每組機台可容納160組口罩，一組以9片為單位，配合每14天可買9片口罩政策；也同時販售兒童用口罩，每日存量為20組，每組為10片。而現場仍有保留口罩給民眾臨櫃購買。

至於使用方式，民眾雉雞台插入健保卡後，會辨識是否具購買資格、有無重複購買等，接著選擇購買的口罩種類，選定後即可使用LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay等，或是悠遊卡、iCash 2.0付費，整個購買過程不到1分鐘。

對於年長者對電子支付較不熟悉，資訊局則說，年長者平常使用悠遊卡搭公車、捷運，應對悠遊卡不陌生，可以使用悠遊卡支付；為了解付款接受度，現場臨櫃人員與業者將在旁觀察民眾反應，有需要優化的會再調整。

由於販售口罩的動作為重複性工作，透過機器能有效取代，資訊局表示，推動口罩販賣機的最終的目標是要取代人力，因此若機器運作順暢、民眾在使用上也能接受，將擴大到其他11個行政區的健康中心，由機器取代人工販售。